Каждый третий россиянин добывает еду, как в «лихие девяностые» В России за последние три года на 12 процентов выросло число граждан, которые обеспечивают себя продуктами, выращенными в личном подсобном хозяйстве. На сегодняшний день свой огород имеет каждый третий россиянин. Подобная форма улучшения материального положения была также распространена в ходе …