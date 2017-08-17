Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступило с предложением уничтожать продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на текст законопроекта.
Минсельхоз предлагает ужесточить административную ответственность для недобросовестных производителей. В ведомстве уверены, что в данном направлении следует предпринимать решительные шаги.
В настоящее время законопроект находится на согласовании. По сведениям "Руспродсоюза", на продовольственном рынке 5% от всей продукции опасны для здоровья. В основном, это молоко и рыба.
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