Ставки по ипотеке к 2020 году могут опуститься ниже 9%. Такой прогноз накануне сделал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. При этом, по мнению экспертов, тенденция на удешевление ипотечных кредитов будет продолжаться и дальше. Тем более, что на минувшей …