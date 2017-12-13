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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре начали дорожать квартиры

В Самаре начали дорожать квартиры

Стоимость жилой недвижимости в Самаре по итогам ноября:
 
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 56 740 руб.
Максимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 101 707 руб.
Минимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке 

12 декабря 2017, 05:41
Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

Исследование: Вторичное жилье дешевеет в большинстве российских регионов

В 22 из 37 больших региональных центров Российской Федерации стоимость жилья на вторичном рынке продолжила падать, информирует сайт ЦИАН. Наиболее существенно такое жилье потеряло в цене в Волгограде (-9,5%), Тольятти (-8,9%) и Калининграде (-7,2%).
Вместе с тем, весьма заметно стоимость 

6 декабря 2017, 12:11
Минстрой: После отмены долевого строительства жилье станет дороже на 7-8%

Минстрой: После отмены долевого строительства жилье станет дороже на 7-8%

Когда будет упразднена схема долевого строительства и осуществится переход к проектному банковскому финансированию, цена квадратного метра в новых домах может подняться в среднем на 7-8%. Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Минстроя Никита Стасишин в беседе с народными избранниками.
По словам 

22 ноября 2017, 09:05
Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Депутаты приняли закон об использовании электронных закладных для россиян, взявших ипотечный кредит. Речь идет о новой разновидности бездокументарной ценной бумаги.
Права на нее фиксируются в виде электронного документа, заверенного электронной подписью. Там прописываются этапы получения и хранения электронной закладной, возможные 

16 ноября 2017, 03:20
Минстрой: Арендаторы жилья смогут оформить налоговый вычет

Минстрой: Арендаторы жилья смогут оформить налоговый вычет

Минстрой РФ выступил с инициативой узаконить налоговый вычет для арендаторов жилья. Это может быть сделано с целью вывода из тени данного сегмента бизнеса в разных регионах. Положение о налоговых вычетах по найму квартир может появиться в Налоговом кодексе. Проект разработан 

7 ноября 2017, 03:25
В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

За 9 месяцев 2017 года отечественные финансово-кредитные учреждения увеличили число предоставленных ипотечных займов на 25% по сравнению с таким же прошлогодним показателем. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на информацию ЦБ.
В общей сложности за 9 месяцев этого года 

7 ноября 2017, 02:02
ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ собирается ужесточить правила предоставления ипотечный займов с небольшим первоначальным взносом. Новые требования появятся в следующем году.
Обезопасить себя Центробанк намерен установлением более высоких коэффициентов риска, в итоге такие кредиты повлияют на основной критерий надежности - норматив достаточности капитала. Регулироваться 

3 ноября 2017, 12:42
Сделка века: Небоскреб в Гонконге продан за рекордные 5 миллиардов долларов

Сделка века: Небоскреб в Гонконге продан за рекордные 5 миллиардов долларов

В Гонконге состоялась самая крупная в истории сделка на мировом рынке недвижимости. Речь идет о продаже 73-этажного здания за $5,15 миллиарда. Новым хозяином небоскреба оказалась компания C.H.M.T Peaceful  Development Asia Propery.
Здание The Center было возведено в 1998 году, проект 

2 ноября 2017, 05:23
Ипотека становится выгоднее

Ипотека становится выгоднее

Ставки по ипотеке к 2020 году могут опуститься ниже 9%. Такой прогноз накануне сделал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. При этом, по мнению экспертов, тенденция на удешевление ипотечных кредитов будет продолжаться и дальше. Тем более, что на минувшей 

2 ноября 2017, 01:28
Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

Управляющие компании отстранят от сбора средств за услуги ЖКХ

В связи с ростом долгов россиян за «коммуналку», в Минстрое собираются исключить из цепочки оплаты за ЖКХ счета управляющих компаний. Об этом рассказывают "Известия".
Как отмечается, рост задолженности составил 20% и находится на уровне 1,2 трлн рублей.
В числе основных 

30 октября 2017, 09:01
Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Жительница Великобритании продает свой дом в центре Лондона за символическую сумму в 3 доллара. Об этом сообщает Рейтер. Жилье находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Темзы.
Как следует из объявления, речь идет о  трехкомнатном доме с садом. 

16 октября 2017, 09:50
Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарское УФАС нашло нарушения в торгах Минстроя

Самарская федеральная антимонопольная служба подтвердила факт нарушений при проведении торгов областным Минстроем. Речь идет о передаче прав на строительство жилья для обманутых дольщиков компании «Стройцентр», которая не имела опыта возведения многоквартирных домов. Как уже сообщала «ТЕРРА», застройщик должен был обеспечить 

9 октября 2017, 07:47
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