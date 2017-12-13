Субсидирование государством ставки более 6 процентов годовых по ипотеке для семей, у которых с 2018 года родится второй либо третий ребенок, станет рассчитываться на период до 5 лет. Далее есть расчет на уменьшение ипотечных ставок до 6%, заявил глава минстроя Михаил Мень «Известиям».
По словам министра, для семей, где второй ребенок родится в 2018 году, субсидию станут предоставлять три года. Для семей с 3 и более детьми — пять лет.
Расчет делается на то, что за 5 лет поэтапно ключевая ставка Центробанка станет падать, и соответственно уменьшится ипотечная ставка. В результате выйдут на 6%, «которые уже не нужно будет субсидировать», сказал г-н Мень.
Как гласят результаты последнего социологического опроса, порядка 620 000 семей с двумя и более детьми при уменьшении процентной ставки собираются брать ипотеку.
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