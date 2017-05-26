В 2018 году в двух российских городах не станут, вопреки существующей практике, отключать горячую воду для традиционных профилактических работ. Как отметили в Минстрое, это будет технологический эксперимент.
Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в беседе с представителями Ассоциации европейского бизнеса заявил, что практика неотключения горячей воды в летний сезон будет расширена, если данная технология окажется экономически оправданной.
В порядке эксперимента ряд больших частных компаний намерены под контролем Минстроя осуществить эксперимент и вообще не отключать горячую воду в двух городах, пояснил инициативу заместитель министра. В настоящее время ведомство определяет регионы, где будет протестировано новшество.
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