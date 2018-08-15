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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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«Я инвалид 2-й группы, приходится ходить в жару за квартал до данной точки, и 

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В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

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В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на 

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Реверсивное движение организовано на трассе М-5 в Самарской области

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Также подрядчик отмечает, что на выходных из-за плотного трафика ожидаются 

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Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

Минтранс Самарской области заплатит за недочеты Фрунзенского моста

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23 июля 2018, 04:40
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Съезды для инвалидов в Самаре приведут в соответствии с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на Ташкентской

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По итогам объезда, подрядчикам дано поручение съезды для маломобильных граждан переделать, приведя их в соответствие с ГОСТ по всему Московскому шоссе и на 
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Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров

Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров

В России контролерам в общественном транспорте предлагают разрешить проверять паспорта у пассажиров. Минтранс направил соответствующее предложение в правительство. По действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только полицейские. По мнению экспертов, граждане вряд ли воспримут новшество положительно. Но оно позволит 

26 марта 2018, 05:59
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Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

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26 марта 2018, 01:25
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«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

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16 августа 2017, 11:48
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9 ноября 2016, 03:58
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