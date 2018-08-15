Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную единую информационную базу. Фиксация факта прохождения осмотра только на бумажном носителе снижает эффективность контрольно-надзорной деятельности, уверены в Минтрансе. Отсутствие полномасштабного контроля на линии приводит к большому количеству совершаемых перевозчиками правонарушений, росту ДТП, травмам и даже смерти пассажиров. За счет каких средств будет реализовываться проект и повлияет ли это на стоимость проезда, пока не уточняется.
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