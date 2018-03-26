В России контролерам в общественном транспорте предлагают разрешить проверять паспорта у пассажиров. Минтранс направил соответствующее предложение в правительство. По действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только полицейские. По мнению экспертов, граждане вряд ли воспримут новшество положительно. Но оно позволит ускорить оформление штрафов за безбилетный проезд и проверить, сколько у нас настоящих льготников. Права и обязанности кондукторов в РФ различаются в зависимости от региона. В некоторых субъектах вообще нет денежного наказания для «зайцев» - их просто высаживают из автобуса.
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В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут
В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут …
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22 марта 2018, 11:55
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Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре
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13 марта 2018, 10:04
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50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару
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12 марта 2018, 09:05
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11 марта 2018, 02:25
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Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре
В Самаре ликвидируют маршрут общественного транспорта №264. По нему маршрутки перевозили пассажиров с Металлурга (от улицы Олимпийской) через автостанцию Аврора до железнодорожного вокзала. Мэрия Самары приняла решение об исключении 264-го из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Постановление опубликовано на сайте …
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16 января 2018, 03:21
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Минтранс РФ и Росавтодор решили не перекрывать федеральные трассы
Минтранс России и Росавтодор приняли решение отказаться от ежегодного временного ограничения движения на федеральных трассах, связанного со снижением несущей способности автомобилей. Речь идет о введении так называемой «допустимой нагрузки на ось». Она применяется в целях сохранения дорожного полотна в сложных …
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12 января 2018, 09:03
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11 миллионов на поимку "зайцев"
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21 декабря 2015, 05:06
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В Москве контролеры высадили из троллейбуса 16-летнюю девочку-инвалида
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25 июня 2015, 06:47