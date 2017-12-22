В России приняли закон о черных списках авиапассажиров Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.

Такая мера будет в силе на протяжении года. Она не относится к эпизодам, когда представитель данной категории …