Российский Минтранс не сомневается в надежности сокращенной чартерной программы новогодних международных рейсов отечественных компаний. Об этом сказал накануне глава ведомства Максим Соколов.
По его словам, в Минтрансе уверены, что эти программы будут выполняться в плановом режиме. Для этого специалисты ведомства откорректировали заявки на праздничные чартеры 6 авиаперевозчиков, рассказывает ТАСС. Ранее сообщалось, что поводом для некоторого пересмотра планов оказалась нехватка воздушных судов для заявленного числа рейсов. Остается отметить, что международные чартеры будут совершаться в аэропорты 17 стран.
|
Фонд поддержки авиапассажиров собираются сформировать за счет страховщиков
Минтранс заявил об одном из вероятных источников финансирования фонда поддержки пассажиров авиаперевозчиков, испытывающих финансовые трудности. Речь ведется о выплатах по обязательному страхованию гражданской ответственности авиакомпании.
|
5 декабря 2017, 09:22
|
В России приняли закон о черных списках авиапассажиров
Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
|
17 ноября 2017, 03:15
|
Название мосту в Крым дадут россияне
Граждане Российской Федерации сами определят наименование крымского моста. Как информирует Минтранс, онлайн-голосование стартовало сегодня, 16 ноября.
|
16 ноября 2017, 12:17
|
В России могут создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний
Глава кабмина дал поручение Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» разработать специальную систему для вывоза пассажиров при остановке работы той или иной авиакомпании. Об этом информирует правительственный портал.
|
16 ноября 2017, 11:06
|
Лоукостер "Победа" снял ограничения по весу ручной клади
|
15 ноября 2017, 06:03
|
В Самаре появится новый автобусный маршрут с 2018 года
В Самаре с 2018 года появится новый автобусный маршрут. Как сообщили в областном минтрансе, с января автобусы №401 начнут совершать рейсы в микрорайон «Южный город» (пятая очередь) от Центрального автовокзала, передает samru.ru.
«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться …
|
15 ноября 2017, 08:06
|
Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний за задержки рейсов
В Минтрансе подготовили пакет мер по ограничению работы авиаперевозчиков за частые задержки рейсов. Это вытекает из обнародованного проекта.
|
7 ноября 2017, 05:10
|
Finnair решила взвешивать пассажиров
Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
|
31 октября 2017, 09:55
|
Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах
Новые правила провоза ручной клади в лайнерах отечественных авиаперевозчиков вступят в силу 5 ноября. Об этом говорится в приказе Минтранса, появившемся на сайте правовой информации.
|
26 октября 2017, 02:11
|
Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов
Российский Минтранс направил в кабмин предложения о введении штрафов за простой вагонов. Как рассказывают «Известия», данная инициатива министерства ставит целью не допустить дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий.
|
26 октября 2017, 10:22