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Материалы по теме:

Фонд поддержки авиапассажиров собираются сформировать за счет страховщиков

Фонд поддержки авиапассажиров собираются сформировать за счет страховщиков

Минтранс заявил об одном из вероятных источников финансирования фонда поддержки пассажиров авиаперевозчиков, испытывающих финансовые трудности. Речь ведется о выплатах по обязательному страхованию гражданской ответственности авиакомпании.
В обнародованном на портале ведомства сообщении отмечается, что привлечение средств фонда считается только одним из 

5 декабря 2017, 09:22
В России приняли закон о черных списках авиапассажиров

В России приняли закон о черных списках авиапассажиров

Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
Такая мера будет в силе на протяжении года. Она не относится к эпизодам, когда представитель данной категории 

17 ноября 2017, 03:15
Название мосту в Крым дадут россияне

Название мосту в Крым дадут россияне

Граждане Российской Федерации сами определят наименование крымского моста. Как информирует Минтранс, онлайн-голосование стартовало сегодня, 16 ноября.
Тема наименования этого гигантского инженерного сооружения была затронута на пресс-конференции главы государства в прошлом году. Президент тогда выступил с инициативой референдума по этому поводу.

16 ноября 2017, 12:17
В России могут создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний

В России могут создать фонд для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний

Глава кабмина дал поручение Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» разработать специальную систему для вывоза пассажиров при остановке работы той или иной авиакомпании. Об этом информирует правительственный портал.
В частности, речь идет о создании компенсационного фонда, который появится в соответствии с положениями 

16 ноября 2017, 11:06
Лоукостер

Лоукостер "Победа" снял ограничения по весу ручной клади

Пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпании «Победа», смогут взять с собой на борт воздушного судна ручную кладь весом более 5 кг (такие ограничения существовали ранее). Теперь количество ручной клади не будет иметь какие-либо ограничения. Главное, не стоит брать в салон самолета вещи, 

15 ноября 2017, 06:03
В Самаре появится новый автобусный маршрут‍ с 2018 года

В Самаре появится новый автобусный маршрут‍ с 2018 года

В Самаре с 2018 года появится новый автобусный маршрут. Как сообщили в областном минтрансе, с января автобусы №401 начнут совершать рейсы в микрорайон «Южный город» (пятая очередь) от Центрального автовокзала, передает samru.ru.

«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться 
15 ноября 2017, 08:06
Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний за задержки рейсов

Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний за задержки рейсов

В Минтрансе подготовили пакет мер по ограничению работы авиаперевозчиков за частые задержки рейсов. Это вытекает из обнародованного проекта.
Министерство собирается ограничить чартерные рейсы авиакомпании, если из-за ее действий отмечены многократные задержки рейсов (свыше 20 процентов от общего количества осуществленных рейсов 

7 ноября 2017, 05:10
Finnair решила взвешивать пассажиров

Finnair решила взвешивать пассажиров

Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
Впрочем, особых оснований для беспокойства граждан с избыточным весом пока нет. Как поясняют авторы инициативы, процедура станет добровольной, а полученные сведения 

31 октября 2017, 09:55
Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Названа дата старта новых правил провоза ручной клади в самолетах

Новые правила провоза ручной клади в лайнерах отечественных авиаперевозчиков вступят в силу 5 ноября. Об этом говорится в приказе Минтранса, появившемся на сайте правовой информации.
В соответствии с новшествами норма бесплатного провоза ручной клади, определенная авиакомпанией, не может быть больше 

26 октября 2017, 02:11
Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов

Минтранс предложил ввести штрафы за простой вагонов

Российский Минтранс направил в кабмин предложения о введении штрафов за простой вагонов. Как рассказывают «Известия», данная инициатива министерства ставит целью не допустить дефицита подвижного состава для мукомольных предприятий.
Если предложение будет принято правительством, то санкции станут вводить в отношении грузоотправителей, 

26 октября 2017, 10:22
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