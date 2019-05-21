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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

Шокирующие кадры: жители столицы 63-го региона записали на видео, как в микрорайоне Крутые Ключи женщина засунула своего сына в мусорный бак в поисках еды. Не секрет, что сетевые магазины отправляют просроченные или испорченные товары на помойки. По словам очевидца, группа, 
22 мая 2019, 10:29
Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Самарская область обеспечивает себя молоком и соответствующими продуктами лишь на 37 % от медицинской нормы. Это данные Самарастата. В прошлом году на территории 63-го региона было произведено 200 тысяч тонн. В 2018-м - на 15 тысяч тонн меньше, а поголовье 
15 мая 2019, 12:30
Каждое пятое рабочее место в России является вредным

Каждое пятое рабочее место в России является вредным

В России каждое пятое рабочее место вредно или опасно, сообщает Минтруд. Ведомство проверило 26,5 млн рабочих мест по всей стране. Выяснилось, что оптимальные или допустимые условия труда есть на 79 процентах из них. На 11 процентах мест условия такие, что 

17 апреля 2019, 02:08
В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон

В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон

В один из самарских магазинов на улице Солнечной сотрудники Россельхознадзора Самарской области и Самарской таможни пришли с проверкой. Они нашли на полках продукты, ввоз которых в Россию был запрещен в связи с санкциями -  хамон «Serrano» и «Сasademont» из Испании 
10 апреля 2019, 12:34
Рабочие профессии – самые востребованные в России

Рабочие профессии – самые востребованные в России

Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий, сообщает Минтруд. По данным ведомства на март, в сфере производства, строительства и здравоохранения насчитывается около миллиона открытых вакансий. Среди них более 40 тысяч слесарей, 9 тысяч сварщиков и 8 тысяч токарей. На 

5 апреля 2019, 03:48
В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных 
2 апреля 2019, 03:54
Минтруд предупредил о волне сокращений в Новом году

Минтруд предупредил о волне сокращений в Новом году

В России в ближайшие 3 месяца могут остаться без работы почти 230 тысяч человек. Об этом говорится в аналитической справке Министерства труда. Увольнения в первую очередь грозят сотрудникам банковского сектора. Это связано с тенденцией по сокращению числа кредитных учреждений в 

27 декабря 2018, 01:00
Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы, об этом пишут "Известия". Таким образом ведомство намерено снизить уровень коррупции. Напомним, сейчас подобная практика существует в силовых ведомствах и вооруженных силах. Также, по действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений 
22 июня 2018, 02:43
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