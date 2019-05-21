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В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки
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22 мая 2019, 10:29
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Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле
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15 мая 2019, 12:30
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Каждое пятое рабочее место в России является вредным
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17 апреля 2019, 02:08
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В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон
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10 апреля 2019, 12:34
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Рабочие профессии – самые востребованные в России
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5 апреля 2019, 03:48
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В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов
На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных …
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2 апреля 2019, 03:54
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Минтруд предупредил о волне сокращений в Новом году
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27 декабря 2018, 01:00
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Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы
Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы, об этом пишут "Известия". Таким образом ведомство намерено снизить уровень коррупции. Напомним, сейчас подобная практика существует в силовых ведомствах и вооруженных силах. Также, по действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений …
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22 июня 2018, 02:43
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