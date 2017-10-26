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Материалы по теме:

Минтруд придумал подарки для будущих россиян

Минтруд придумал подарки для будущих россиян

Министерство труда России предложило делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Соответствующий пункт прописан в плане основных мероприятий к «Десятилетию детства», составленном ведомством. Предполагается, что ответственными за его реализацию будут субъекты федерации. Ожидается, что подарки станут вручать матерям при выписке 

20 октября 2017, 07:08
Минтруд предложил делать подарки от государства каждому новорожденному

Минтруд предложил делать подарки от государства каждому новорожденному

В Министерстве труда России выступили с инициативой делать каждому новорожденному малышу подарки от государства. Об этом рассказывают "Известия".
Такое предложение прописано в проекте плана ряда мероприятий к Десятилетию детства, разработанного министерством. Как отмечается, ответственными за воплощение задумок в жизнь станут 

20 октября 2017, 09:15
В России разоблачат лжебедняков

В России разоблачат лжебедняков

Минтруд предложил учитывать все доходы россиян и наличие у них собственности при назначении социальных пособий. Ведомство совместно с депутатами Госдумы приступило к подготовке соответствующих поправок в так называемый закон о персонифицированном учете. Реализация программы позволит эффективно мониторить население на предмет 

9 октября 2017, 08:04
Минтруд: за сообщения о коррупции не смогут увольнять

Минтруд: за сообщения о коррупции не смогут увольнять

Минтруд подготовил поправки к закону «О противодействии коррупции», по которым госслужащие и работники частных структур, которые проинформируют руководство или правоохранителей о фактах коррупции, могут рассчитывать на государственную защиту. Этих сотрудников нельзя будет уволить без решения особой комиссии, а также урезать 

9 октября 2017, 11:01
Барьер для гастарбайтеров: Минтруд предложил ограничить долю иностранных работников в РФ

Барьер для гастарбайтеров: Минтруд предложил ограничить долю иностранных работников в РФ

Минтруд подготовил предложения по ограничению сегмента иностранных работников в ряде отраслей отечественной экономики в следующем году. Об этом информирует портал министерства.
В принципе, речь ведется о сохранении действующих квот на трудовых мигрантов. В настоящее время работодатели имеют возможность привлекать на 

5 сентября 2017, 05:15
В России введут «паспорт гастарбайтера»

В России введут «паспорт гастарбайтера»

Гастарбайтерам будут выдавать специальные удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах. Уже известно, что внешне документ будет похож на паспорт. В него занесут основные данные о человеке, впишут сведения о месте фактического проживания и вклеят фотографию. 

27 июня 2017, 08:00
В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

В Красном Яру задержали десятерых рабочих-нелегалов

Правоохранители задержали на стройке в селе Красный Яр десять мигрантов, которые нелегально трудились в качестве разнорабочих. Ни у одного из них не было необходимого патента. Кроме того, пятеро человек и на территории Российской Федерации находились незаконно. Они просрочили допустимое время 

26 августа 2016, 04:57
В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео

В Самаре на Заводском шоссе дети мигрантов плескались в огромной луже, есть видео

Вчера, 23 июля, жители одного из домов на Заводском шоссе в Самаре стали очевидцами, как дети - по всей видимости, гастарбайтеров из соседних республик - резвятся в огромной грязной луже прямо на проезжей части, передает портал 63.ru

Картина 
24 июля 2016, 08:47
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