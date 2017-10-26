В Минтруда выступили с инициативой уменьшения количества зарубежных работников в Российской Федерации на 20% в будущем году по сравнению с сегодняшними показателями. Предложение направили в кабинет министров.
Как считают эксперты Министерства труда, реальная необходимость иностранных трудовых ресурсов в России составит 108 000 человек. 32 000 собираются привлечь в разные отрасли в качестве резервной силы, которая окажет помощь при «незапланированных обстоятельствах».
Иными словами, на данный момент наша страна нуждается в 140 000 зарубежных работников. Это примерно 79% от сегодняшнего числа трудящихся. Таким образом, рекомендовано снизить на 20% квоту на иностранных работников в России.
Согласно предварительной информации, отправленный на рассмотрение в кабмин документ согласован с межведомственной комиссией и получил положительные отклики. Сейчас проект проходит антикоррупционную проверку.
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