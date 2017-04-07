В Самарской области проживает более 230 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. В Самаре из них - почти сто тысяч. Это примерно 8 процентов от всего населения областной столицы. Сегодня городские и областные чиновники озвучили итоги года по работе с …