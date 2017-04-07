11
29
22
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Почему 60% россиян ходят на нелюбимую работу

Почему 60% россиян ходят на нелюбимую работу

Больше 60 процентов россиян не любят свою работу, но менять ее не собираются, так как «увольняться просто некуда», выяснили исследователи из аналитического центра НАФИ. Больше всего недовольных обнаружилось среди сотрудников небольших компаний и пенсионеров. Главные причины негатива - невозможность полностью 

3 апреля 2017, 02:38
Самарцы рассказали о разборках на работе

Самарцы рассказали о разборках на работе

Как часто самарцы ругаются на работе, решили выяснить специалисты компании HeadHunter. 28 процентов опрошенных признались, что конфликты с коллегами у них происходят не чаще, чем раз в месяц. Каждый пятый участник опроса становится участником словесных разборок примерно каждую неделю. Лишь 

28 марта 2017, 04:04
Чиновники будут под контролем даже в свободное время

Чиновники будут под контролем даже в свободное время

Минтруд разработал поправки в Общие принципы служебного поведения госслужащих, которые запрещают публично критиковать руководство, предписывают соблюдать нейтралитет в отношении политических партий, следить за соблюдением этических норм и правил, вежливо и корректно относиться к гражданам даже в нерабочее время. В ведомстве 

16 марта 2017, 03:53
Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе

Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на заседании комиссии по делам инвалидов при губернаторе Самарской области. Особые условия необходимы 10% населения региона. В центре внимания оказались вопросы обучения инвалидов с последующим трудоустройством.
Сейчас работа есть 

15 марта 2017, 05:49
В России проведут трудовую перепись

В России проведут трудовую перепись

Минтруд России предложил в каждом регионе создать реестр неработающего населения. В ведомстве считают, что это поможет местным властям устанавливать тех граждан, которые могли бы отчислять взносы в социальные фонды самостоятельно. Сейчас за них это делают бюджеты субъектов, что в условиях 

3 марта 2017, 01:50
В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля

В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля

Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 1,5 процента. Законопроект соответствующего постановления ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В результате средний размер пособия увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 тысяч 774 рубля, пенсии 

1 марта 2017, 12:24
В России более 60 процентов жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста

В России более 60 процентов жителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста

Такие данные в ходе опроса получили специалисты Центра соц.поддержки людей зрелого возраста. Основные причины долгой трудовой активности - нехватка средств к существованию, интерес к своей профессии и желание как можно дольше сохранять широкий круг общения. При этом во многих частных компаниях 

22 февраля 2017, 12:42
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых 

13 декабря 2016, 05:31
3 декабря мир отметит Международный день инвалидов

3 декабря мир отметит Международный день инвалидов

В Самарской области проживает более 230 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. В Самаре из них - почти сто тысяч. Это примерно 8 процентов от всего населения областной столицы. Сегодня городские и областные чиновники озвучили итоги года по работе с 

2 декабря 2016, 06:23
Минтруд возьмет на контроль соцсети чиновников

Минтруд возьмет на контроль соцсети чиновников

Российских чиновников обяжут информировать работодателей об аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах. Соответствующий отчет им придется подать уже до 1 апреля 2017 года. Минтруд России сейчас готовит спецформу для заполнения. Если служащий забудет указать имеющийся профиль или не захочет этого 

23 ноября 2016, 05:18
62 тысячи самарцев уволились с работы во 2 квартале 2016 года

62 тысячи самарцев уволились с работы во 2 квартале 2016 года

При этом трудоустроились только 53 тысячи человек. Ежеквартальный отчёт опубликовал Самарастат. 70% уволенных ушли с работы по собственному желанию, 14% - по соглашению сторон и около 5,5% потеряли место в связи с сокращениями.
За год в Самарской области в 2 

24 августа 2016, 04:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна