Эксперты Минтруда РФ перечислили профессии, наиболее востребованные в настоящее время на отечественном рынке. Как оказалось, больше всего работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации из областей науки, техники и гуманитарной сферы.
Как показывает анализ статистических данных, довольно быстро найдут подходящее место опытные работники промышленности, строительства, транспорта. Не будет особых проблем с трудоустройством у врачей, научных сотрудников, юристов, и специалистов в области культуры.
А вот тревожная ситуация складывается для профессионалов бизнес-сферы, менеджеров, руководителей различных уровней. Представители этих направлений деятельности уже сегодня испытывают проблемы при трудоустройстве.
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