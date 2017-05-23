С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один …