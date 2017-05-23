Эксперты Минтруда представили рейтинг самых высоких и низких зарплат в Российской Федерации. По информации аналитиков министерства, в прошлом году больше всех зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере, а меньше всех —в сельском хозяйстве.
Если говорить о первом направлении, то средний уровень зарплаты здесь в январе - декабре 2016-го составил 78 311 рублей. На другом полюсе рейтинга - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Тут средний заработок - 21 445 рублей.
А вообще, в 2016 году средняя зарплата в РФ была 36 746 рублей. Это данные Росстата.
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