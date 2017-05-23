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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

В следующем месяце корпорация OnePlus официально представит новый флагманский смартфон, который будет продаваться в Соединенных Штатах, Европе, РФ, КНР и ряде других стран. Инсайдеры информируют, что модель OnePlus 5 будет доступна в трех модификациях. Стоимость в США базовой модели с 

22 мая 2017, 10:26
Сбербанк запустит пилотный проект по электронным трудовым книжкам

Сбербанк запустит пилотный проект по электронным трудовым книжкам

Минтруд и Сбербанк планируют пилотный проект по переходу с бумажных на электронные трудовые книжки. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на руководителя министерства Максима Топилина.
О возможном предстоящем отказе России от трудовых книжек привычного всем образца в прошлом месяце 

22 мая 2017, 09:10
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

Отечественные издания рассказали о наиболее необычных именах детей, появившихся на свет с начала этого года в российской столице. В частности, в перечень вошли Лавр, Ахиллес, Потап и Ума, информирует сайт московского правительства.
Кроме того, в списке нетипичных имен фигурируют два 

18 мая 2017, 05:20
ВОЗ назвала самую пьющую страну

ВОЗ назвала самую пьющую страну

По версии Всемирной организации здравоохранения, Литва находится на первом месте рейтинга самых пьющих стран в мире по итогам 2016 года. Такое заявление сделал в Вильнюсе представитель организации Гауден Галеа.
По статистике ВОЗ, на каждого жителя этой прибалтийской республики в год 

17 мая 2017, 09:43
Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Российская версия издания Forbes представила рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров. На первой строке оказался Тимур Бекмамбетов.
При составлении списка специалисты сопоставляли такие критерии, как сумма на выпуск фильма и полученная выручка от его демонстрации. При этом не учитывалась популярность фильма 

16 мая 2017, 12:08
Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион

Роструд назвал главную мотивацию россиян при переезде в другой регион

Более половины россиян, опрошенных специалистами Роструда, заявили о готовности перебраться в другой регион ради более высоких заработков при условии компенсации затрат на обустройство. Такие сведения федеральная служба получила в результате анализа данных опроса на портале «Работа в России».
Такие условия 

12 мая 2017, 05:28
Почти половине самарцев денег хватает только на продукты

Почти половине самарцев денег хватает только на продукты

42 процентам самарцев денег едва хватает на продукты, покупка одежды для них затруднительна. Это выяснили исследователи портала Зарплата.ру. 27 процентов опрошенных могут позволить себе продукты, одежду и бытовую технику, однако более дорогие покупки для них проблематичны. У 25 процентов горожан 

11 мая 2017, 03:10
С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

С начала 2017 года жители Самарской области вернули себе из бюджета 559 миллионов рублей

Получить так называемый налоговый вычет может каждый работник с "белой" зарплатой или честный бизнесмен. Имущественный налоговый вычет - это компенсация 13% затрат, например, на лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Гражданин России может воспользоваться правом на получение такой выплаты один 

10 мая 2017, 01:06
Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года.  Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем 

3 мая 2017, 06:02
Работодателей обяжут выявлять у сотрудников болезни и провожать на учебу

Работодателей обяжут выявлять у сотрудников болезни и провожать на учебу

Минтруд хочет обязать работодателей выявлять профессиональные заболевания у сотрудников. В ведомстве считают, что если у работника обнаружены первые признаки профнедуга, то человека следует «переобучать и переводить на другое место». Чиновники аргументируют, что будет «правильней деньги по несчастным случаям на производстве 

12 апреля 2017, 03:10
Минтруд РФ назвал самые востребованные профессии

Минтруд РФ назвал самые востребованные профессии

Эксперты Минтруда РФ перечислили профессии, наиболее востребованные в настоящее время на отечественном рынке. Как оказалось, больше всего работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации из областей науки, техники и гуманитарной сферы.
Как показывает анализ статистических данных, довольно быстро найдут подходящее место 

7 апреля 2017, 09:38
Чиновники будут под контролем даже в свободное время

Чиновники будут под контролем даже в свободное время

Минтруд разработал поправки в Общие принципы служебного поведения госслужащих, которые запрещают публично критиковать руководство, предписывают соблюдать нейтралитет в отношении политических партий, следить за соблюдением этических норм и правил, вежливо и корректно относиться к гражданам даже в нерабочее время. В ведомстве 

16 марта 2017, 03:53
Россияне начали массово экономить на свадьбах

Россияне начали массово экономить на свадьбах

Россияне начали массово экономить на свадьбах. Число зарегистрированных браков в 2016 году уменьшилось сразу на 15 процентов. Об этом говорят данные Росстата. По мнению экспертов, связывать себя семейными узами сограждане не хотят из-за экономической нестабильности в стране. Это в свою 

13 февраля 2017, 04:57
Россиянкам нашли потенциальных мужей в шести странах

Россиянкам нашли потенциальных мужей в шести странах

Росстат назвал самые подходящие страны для поисков потенциального мужа. Численный перевес женщин над мужчинами среди взрослого населения давно превратился в проблему планетарного масштаба. Небольшое численное превосходство представителей сильной половины отмечено в 6 странах - Индии, Китае, Таджикистане, Норвегии, Турции и 

30 января 2017, 01:19
Список товаров, которые подорожали больше всего

Список товаров, которые подорожали больше всего

Эксперты назвали товары, которые сильнее всего подорожали за минувший год. Среди непродовольственных, по данным Росстата, список возглавляют табачные изделия, они прибавили в цене почти 18%. Обувь плюс 9% и ткани - 7,5. Лидером продуктовой инфляции стало сливочное масло. Оно подскочило 

11 января 2017, 05:07
За 16 лет за границу эмигрировали 4,5 миллиона россиян

За 16 лет за границу эмигрировали 4,5 миллиона россиян

Тревожные данные представил комитет гражданских инициатив в  аналитическом докладе  «Эмиграция из России в конце XX — начале XXI века». Согласно информации Росстата, за минувшие 16 лет Россию покинули 4,5 миллиона человек. Однако, с учетом сведений зарубежной статистики, в реальности эти 

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