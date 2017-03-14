Российский Минздрав изменил проект антитабачной концепции, удалив из него наиболее спорные пункты. В нынешней версии документа не оказалось таких моментов, как запрет на реализацию табачных изделий родившимся после 2015 года, конкретная ставка акциза в ближайшей перспективе, а также величина налога на розничную продажу обычных и электронных сигарет. Об этом сообщают «Известия».
По словам экспертов, ведомство решило подкорректировать проект антитабачной концепции с учетом критики коллег из других структур. А потому из документа удалили «всю спорную конкретику».
По словам замминистра экономического развития Олега Фомичева, предлагаемый запрет «необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года, что противоречит Конституции и гражданскому законодательству». При этом ряд специалистов отмечает, что после удаления спорных пунктов сигареты не получится «сделать предметом роскоши», как планировалось.
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