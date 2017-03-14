За курение в неположенных местах с начала года оштрафовали почти 2 тысячи самарцев За два месяца 2015 года в Самарской области выявили почти 2000 случаев нарушения антитабачного закона. Сумма наложенных штрафов составила почти 670 тысяч рублей.



В областной полиции отметили, что наказывали нарушителей не только за курение в неположенных местах. Также непосредственно …