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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:

Волжский проспект от Студенческого переулка 

20 мая 2019, 03:25
Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно

Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно

Стало известно, что региональные телеканалы, вещающие в аналоговом формате, смогут делать это и дальше. В связи с переходом России на цифровое вещание было решено продлить лицензии таких телеканалов. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Напомним, что в этом году 
2 апреля 2019, 04:19
Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?

Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?

Прибавка к пенсии, новшества в ОСАГО и обновление перечня товаров со льготной ставкой НДС — таковы главные законодательные нововведения, которые вступают в силу с 1 апреля. Главное законодательное новшество апреля — индексация социальных пенсий. В первую очередь она коснется тех 
2 апреля 2019, 10:53
Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов

Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов

Россия намерена выйти из демографического кризиса за счёт мигрантов. В администрации президента сформировали структуру, призванную обеспечить переселение в страну людей из сопредельных государств. Цель - в ближайшие 6 лет сделать новыми россиянами до 10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются 
14 марта 2019, 10:03
Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

В России могут ввести федеральные льготы для бизнесменов, которые активно привлекают к работе инвалидов, сирот, бывших заключенных, беженцев и ряд других категорий граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Соответствующий закон уже в этом году примет Госдума, пока документ одобрен в 
14 марта 2019, 10:53
Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных

В Самарской области хотят запретить заводить экзотических животных, а также держать дома много кошек и собак. С таким поручением общественная комиссия Губдумы по вопросам охоты и рыболовства планирует выйти к комитету по сельскому хозяйству и продовольствию. По мнению депутатов, нужно 

10 октября 2018, 04:25
В части Самарской области запретят продажу алкоголя

В части Самарской области запретят продажу алкоголя

С 26 июля по 4 августа в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2018». В связи с этим, на территориях, расположенных в окрестностях площадки его проведения будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся следующих мест:

– поселок Прибрежный: ул. Звездная 

19 июля 2018, 11:10
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль 

16 июля 2018, 02:04
Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого 

29 мая 2018, 03:38
В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны

Российское министерство здравоохранения намерено ужесточить действующий антитабачный закон. Теперь ведомство намерено запретить использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиницах. Соответствующие предложения уже направлены в федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в 
15 марта 2018, 05:42
В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и 

29 января 2018, 06:55
В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить - в специально отведенных для этого помещениях. На заседании комитета Самарской губдумы по здравоохранению в понедельник, 18 декабря, обсудили вопрос о разрешении курения табака в специально отведенных местах на улице или в 
20 декабря 2017, 02:21
В России вводят полный запрет на кальян

В России вводят полный запрет на кальян

В России могут полностью запретить кальяны в общественных местах. Соответствующий законопроект разработан и уже внесен на рассмотрение Государственной думы.

Напомним, введенный летом 2013 года антитабачный закон предусматривает табу на курение кальянов с использованием именно табачных изделий. При этом никто 
26 февраля 2015, 11:52
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