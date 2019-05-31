Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль …