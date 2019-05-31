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24 мая в Самаре запретят продажу алкоголя
24 мая всех школьников-выпускников ожидает большой праздник – «Последний звонок». Основные торжества развернутся на площади Славы. В связи с этим, в некоторых районах города будет полностью запрещена продажа алкогольной продукции.
Ограничения будут действовать в границах следующих улиц:
Волжский проспект от Студенческого переулка …
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20 мая 2019, 03:25
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Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно
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2 апреля 2019, 04:19
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Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?
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2 апреля 2019, 10:53
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Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов
Россия намерена выйти из демографического кризиса за счёт мигрантов. В администрации президента сформировали структуру, призванную обеспечить переселение в страну людей из сопредельных государств. Цель - в ближайшие 6 лет сделать новыми россиянами до 10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются …
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14 марта 2019, 10:03
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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
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14 марта 2019, 10:53
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Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных
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10 октября 2018, 04:25
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В части Самарской области запретят продажу алкоголя
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19 июля 2018, 11:10
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Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре
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16 июля 2018, 02:04
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Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре
В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого …
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29 мая 2018, 03:38
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В российских гостиницах хотят запретить курить кальяны
Российское министерство здравоохранения намерено ужесточить действующий антитабачный закон. Теперь ведомство намерено запретить использовать кальяны, трубки и сигаретную бумагу в гостиницах. Соответствующие предложения уже направлены в федеральные органы исполнительной власти. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на документы, поступившие в …
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15 марта 2018, 05:42
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В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов
Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и …
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29 января 2018, 06:55
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В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить
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20 декабря 2017, 02:21
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В России вводят полный запрет на кальян
В России могут полностью запретить кальяны в общественных местах. Соответствующий законопроект разработан и уже внесен на рассмотрение Государственной думы.
Напомним, введенный летом 2013 года антитабачный закон предусматривает табу на курение кальянов с использованием именно табачных изделий. При этом никто …
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26 февраля 2015, 11:52
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