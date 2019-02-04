Минздрав России сообщает об увеличении числа заболеваний раком в стране. По итогам прошлого года выявлено 617 тысяч новых случаев, что на 20 тысяч превышает показатель 2017-го, отметили в ведомственном Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. Всего на учете в России состоит 3 млн 630 тысяч человек - фактически 2,5 процента населения. Это больше, например, чем жителей во всей Самарской области. По мнению экспертов, для изменения ситуации необходимы «создание эффективной структурной модели онкологической службы и ее скорейшая функциональная интеграция в единое информационное поле».
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3 февраля 2019, 05:10
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В Самарской области участились случаи пневмонии
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25 января 2019, 12:10
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В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии
Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту …
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6 декабря 2018, 08:15
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Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака
Американские ученые опубликовали доклад о лабораторных исследованиях, доказавших, что приготовление блюд в поврежденной антипригарной посуде может вызвать рак. Особенно опасны царапины на тефлоновых покрытиях, оставленные, например, металлическими ложками. Микроскопические частицы вещества попадают в организм человека вместе с едой. Перфтороктановая кислота, …
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27 июня 2018, 02:21
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В Самаре лжеглавврач обманул 91-летнего ветерана ВОВ на 185 тысяч рублей
В Самарской области 91-летний ветеран ВОВ стал жертвой мошенников. Пенсионер, инвалид II группы, перевел 185 тысяч рублей за лекарства злоумышленнику, который выдавал себя за главврача областной больницы имени Середавина, сообщает региональный уполномоченный по правам человека. Преступник сообщил, что ветерану необходима …
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8 декабря 2017, 01:06
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В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии
В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.
Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить …
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27 ноября 2017, 06:15
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Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
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2 ноября 2017, 12:02
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Законопроект о посмертном донорстве внесли в Госдуму
Проект закона о посмертном донорстве, дающий возможность гражданину России документировать свое согласие либо несогласие на изъятие органов после смерти, направили сенаторы на рассмотрение Государственной думы. Об этом информирует «РИА Новости».
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30 октября 2017, 05:13
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Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно
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12 июля 2017, 04:37
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Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза
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16 мая 2017, 10:54
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Новосибирские ученые создали уникальный прибор для борьбы с раком
Ученые из Новосибирского института ядерной физики создали принципиально новый прибор для борьбы с раковыми заболеваниями. Аппарат может разрушать онкообразования нейтронным излучением, при этом уровень получаемой больным радиации гораздо меньше, чем при традиционном облучении.
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30 марта 2017, 02:25
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