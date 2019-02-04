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Материалы по теме:

Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Про грустную и трогательную историю поведал сызранский портал КТВ ЛУЧ. Местный житель оплатил чужие покупки ради умирающей матери. Мужчина пояснил, что это была последняя просьба больной раком мамы. Она попросила сына «пойти в люди и делать добрые дела».
 
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3 февраля 2019, 05:10
В Самарской области участились случаи пневмонии

В Самарской области участились случаи пневмонии

Минздрав Самарской области предупредил жителей региона об увеличении случаев пневмонии. Медики просят ограничить посещение мест массового скопления людей. Особенно это касается беременных женщин и детей до 3 лет. Зачастую больные пневмонией не догадываются об этом и сами назначают себе лечение, 

25 января 2019, 12:10
В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

В Самаре специалисты обсудили новые технологии в онкологии

Печальная статистика. Самарская область по-прежнему остается в лидерах среди субъектов Приволжского федерального округа по числу онкологических больных. Ежегодно от рака в 63-м регионе умирают почти 6 тысяч человек. Медики губернии предпринимают все возможные меры по снижению этого показателя. В эту 
6 декабря 2018, 08:15
Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака

Ученые сообщили о влиянии антипригарной посуды на развитие рака

Американские ученые опубликовали доклад о лабораторных исследованиях, доказавших, что приготовление блюд в поврежденной антипригарной посуде может вызвать рак. Особенно опасны царапины на тефлоновых покрытиях, оставленные, например, металлическими ложками. Микроскопические частицы вещества попадают в организм человека вместе с едой. Перфтороктановая кислота, 

27 июня 2018, 02:21
В Самаре лжеглавврач обманул 91-летнего ветерана ВОВ на 185 тысяч рублей

В Самаре лжеглавврач обманул 91-летнего ветерана ВОВ на 185 тысяч рублей

В Самарской области 91-летний ветеран ВОВ стал жертвой мошенников. Пенсионер, инвалид II группы, перевел 185 тысяч рублей за лекарства злоумышленнику, который выдавал себя за главврача областной больницы имени Середавина, сообщает региональный уполномоченный по правам человека. Преступник сообщил, что ветерану необходима 

8 декабря 2017, 01:06
В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова. 

Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить 

27 ноября 2017, 06:15
Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
Авторы послания критикуют ряд инициатив министерства. Табачники заявляют о нежелании раскрывать состав продукции, поскольку, по 

2 ноября 2017, 12:02
Законопроект о посмертном донорстве внесли в Госдуму

Законопроект о посмертном донорстве внесли в Госдуму

Проект закона о посмертном донорстве, дающий возможность гражданину России документировать свое согласие либо несогласие на изъятие органов после смерти, направили сенаторы на рассмотрение Государственной думы. Об этом информирует «РИА Новости».
В пояснительной записке к документу отмечается, что «в 2014 году 

30 октября 2017, 05:13
Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно

Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно

В Самарской области каждый четвертый пациент впервые приходит к онкологу уже на запущенной стадии. Это ведет к тому, что регион занимает лидирующие позиции в стране не только по количеству больных раком, но и по смертности. Можно ли обезопасить себя от 

12 июля 2017, 04:37
Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Всего в прошлом году с учетом ранее заболевших рак стал причиной смерти около 6,5 тысяч жителей региона. Чаще всего злокачественные новообразования находят на коже. На втором месте - рак толстой и прямой кишки, на третьем - опухоль молочных желез. По 

16 мая 2017, 10:54
Новосибирские ученые создали уникальный прибор для борьбы с раком

Новосибирские ученые создали уникальный прибор для борьбы с раком

Ученые из Новосибирского института ядерной физики создали принципиально новый прибор для борьбы с раковыми заболеваниями. Аппарат может разрушать онкообразования нейтронным излучением, при этом уровень получаемой больным радиации гораздо меньше, чем при традиционном облучении.
Эксперты говорят, что прибор заинтересует, в частности, 

30 марта 2017, 02:25
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