В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.
Оба внедорожника соответствуют последним требованиям, и будут оборудованы системой оповещения о ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС". Вполне вероятно, что Outlander будет иметь обогрев руля и камеру обзора на 360 градусов.
Дизельная вариация Pajero Sport получит 2,4-литровый двигатель мощностью 181 л.с.. Мотор будет функционировать в паре с 6-ступенчатой МКПП или 8-скоростной АКПП.
По ряду прогнозов, появление в России двух новинок от Mitsubishi даст возможность японцам увеличить показатели продаж на 20% в 2017 году.
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