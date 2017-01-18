Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России В 2016 году на российском автомобильном рынке бестселлерами марки Nissan признаны модели Qashqai и X-Trail. В общей сложности корпорация реализовала 70 464 автомобиля.

Как при этом отмечается, в прошлом году продажи Nissan в Российской Федерации снизились примерно на 23%. Если …