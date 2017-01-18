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Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

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Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

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Продажи вседорожника Lexus LX составили 

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GM озвучила стоимость нового внедорожника Chevrolet Equinox

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Хотя японский кроссовер и был тщательно укрыт черно-белой камуфляжной пленкой, эксперты заметили много схожих черт с внешним обликом ASX 2018 предыдущего поколения. Главный 

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Mitsubishi показала концепт семиместного компактного кроссовера

Mitsubishi показала концепт семиместного компактного кроссовера

Компания Mitsubishi представила тизер своего нового компактного кроссовера. Премьера запланирована на 11 августа. Она состоится на международном автосалоне в Индонезии.

Эксперты считают, что по внешнему виду новый компакт-кросс напоминает предыдущую разработку Mitsubishi – eX Concept. Новый концепт сочетает в 
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В России стартуют продажи нового внедорожника Pajero Sport

В России стартуют продажи нового внедорожника Pajero Sport

В интернете появились российские цены очередной генерации Mitsubishi Pajero Sport. Продажи автомобиля в РФ стартуют с 18 июля.

Изофициальных источников стало известно, что базовая комплектация автоновинки будет продаваться за 2,75 млн рублей. Топовая версия оценивается в 2,95 миллионов. Таким образом, новое поколение 

18 июля 2016, 12:14
Продажи малолитражек в Японии упали на 60% из-за топливного скандала

Продажи малолитражек в Японии упали на 60% из-за топливного скандала

Данные предоставила Японская ассоциация автопроизводителей. Падение продаж японских автомобилей составило более 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Причина – топливный скандал, связанный с фальсификацией данных в техдокументации о расходе топлива.  

За прошлый месяц компания Nissan продала менее 

10 мая 2016, 03:18
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