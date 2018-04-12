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В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат
Уголовный суд бельгийского города Левен рассмотрел дело 96-летнего католического священника Питера Х., которого обвиняли в развратных действиях по отношению к 16-летнему подростку. Мужчину признали виновным и наказали 12 месяцами лишения свободы. Во время судебного процесса «всплыли» и новые детали: в …
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11 апреля 2018, 02:45
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Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области
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10 апреля 2018, 04:44
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13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей
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10 апреля 2018, 09:00
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Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку
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10 апреля 2018, 03:12
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Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове
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6 апреля 2018, 03:25
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Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске
Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска. Инцидент произошел 16 марта.Пациентке сделали операцию по удалению кисты. Поначалу все было нормально, но потом потом состояние больной резко ухудшилось.
Оказалось, что врачи перепутали препараты. Женщине вместо физраствора ввели формалин. …
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19 марта 2018, 10:33
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Ульяновские врачи удалили рыбью кость из бронхов трехлетнего ребенка
За 2018 год в Ульяновской областной детской клинической больнице было проведено 15 исследований, связанных с удалением различных инородных тел из желудочно-кишечного тракта.
Недавно в эндоскопическое отделение больницы поступил трехлетний мальчик с жалобами на слабость, одышку и продолжительный кашель. После исследования дыхательных …
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13 февраля 2018, 03:38
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Британский хирург оставлял автографы на печени своих пациентов
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14 декабря 2017, 01:18
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В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер
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23 сентября 2017, 03:25
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Китайские хирурги подрались во время операции
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18 мая 2017, 03:21
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Выжил чудом: Музыканту самарской филармонии экстренно пересадили сердце
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12 мая 2017, 05:52