В соцсети «ВКонтакте» добавлен статус «В гражданском браке» Соцсеть «ВКонтакте» дала возможность состоящим в гражданском браке пользователям обозначить это обстоятельство в новой графе. Теперь во «ВКонтакте» добавился статус «В гражданском браке», он доступен и в мобильной, и в веб-версии.

По информации российской компании, новшество появилось не только с …