Программист из Санкт-Петербурга Владимир Велюга провел анализ работы мобильного приложения “ВКонтакте” для Android, сообщает газета “Ведомости”.
В сообщении, которое Владимир опубликовал в своём Telegram, говорится о том, что “ВКонтакте” собирает данные о местонахождении владельца устройства, информацию о мобильном операторе, изучает уже установленные программы на телефоне. После чего все полученные данные передаются Mail.ru Group.
Представитель социальной сети Евгений Красников уже прокомментировал данное заявление. С его слов “ВКонтакте” использует полученную информацию исключительно в рекламных целях и для оптимизации выдачи контента в персональной ленте.
Также Евгений отметил, что соцсеть не уличили ни в чем постыдном. Администрация “ВКонтакте” никогда и не скрывала, что ведется подобный сбор данных. К тому же большинство популярных мобильных приложений осуществляет аналогичную деятельность для проведения своих маркетинговых кампаний.
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