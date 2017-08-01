3
32
06
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Новосибирский программист предложил заменить официантов приложением

Новосибирский программист предложил заменить официантов приложением

Новосибирский программист создал уникальное приложение, посредством которого можно забронировать столик в ресторане и выбрать блюдо с оплатой вперед. Руководитель Института систем информационного поля Алексей Шумаков презентовал свою разработку под наименованием Restomania.
Специалист предназначает свое приложение кафе и ресторанам. Благодаря новинке 

29 мая 2017, 01:03
Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

У Пенсионного фонда РФ появилось собственное мобильное приложение. С его помощью самарцы смогут быстро получить информацию о состоянии личного счета, накопленных баллах и назначенной пенсии, соцвыплатах, материнском капитале, а также проверить страховые взносы от перечислений работодателя. Новый сервис позволит записаться 

31 марта 2017, 01:47
Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

В Тольятти местной жительнице назначили наказание за нецензурную брань в мобильном приложении Viber. Инцидент произошел 31 января 2017 года. Женщина оставила сообщение в группе родительского комитета школы, в которой учится ее ребенок. Оно было адресовано руководителю комитета и создателю группы. 

23 марта 2017, 03:41
В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018

В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018

В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018. Компания «Мосгортранс» заказала доработку существующего программного продукта, предоставляющего информацию о движении общественного транспорта Москвы. Подрядчику предстоит внедрить в него данные 10 других городов мундиаля, в том числе и Самары. Мобильное приложение для 

14 февраля 2017, 12:58
В России услугой переноса мобильного номера воспользовались 5 млн раз

В России услугой переноса мобильного номера воспользовались 5 млн раз

Россияне порядка 5 млн раз воспользовались услугой переноса номера мобильника. Об том сообщают отечественные издания со ссылкой на профильные ведомства.
В настоящее время услуга сохранения номера при переходе от одного оператора к другому продолжает набирать популярность. Сейчас общее число заявок 

2 февраля 2017, 01:55
В соцсети «ВКонтакте» добавлен статус «В гражданском браке»

В соцсети «ВКонтакте» добавлен статус «В гражданском браке»

Соцсеть «ВКонтакте» дала возможность состоящим в гражданском браке пользователям обозначить это обстоятельство в новой графе. Теперь во «ВКонтакте» добавился статус «В гражданском браке», он доступен и в мобильной, и в веб-версии.
По информации российской компании, новшество появилось не только с 

11 января 2017, 10:24
Пользователям «ВКонтакте» разрешили продавать товары и услуги

Пользователям «ВКонтакте» разрешили продавать товары и услуги

Социальная сеть «ВКонтакте» с 16 декабря расширила функционал раздела «Товары», запущенного в 2015 году. Ранее разместить бесплатные объявления о товарах и услугах могли только сообщества, однако теперь эта возможность стала доступна всем пользователям, сообщается в пресс-релизе компании.
Новая функция уже появилась в 

16 декабря 2016, 05:56
В Чапаевске безработный с ножом напал на ребенка и отобрал телефон

В Чапаевске безработный с ножом напал на ребенка и отобрал телефон

Сегодня, 5 ноября, стало известно о задержании полицейскими Чапаевска местного 21-летнего безработного, которого подозревают в совершении разбойного нападения на школьника.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в дежурную часть Отдела полиции по Чапаевску позвонили врачи из местной горбольницы. Они сообщали, 

5 ноября 2016, 01:01
Ученые: Частые разговоры по телефону приводят к мужскому бесплодию

Ученые: Частые разговоры по телефону приводят к мужскому бесплодию

Ученые из США проанализировали вероятные причины возникновения бесплодия у мужчин и выяснили, что одной из причиной заболевания являются регулярные разговоры по мобильному телефону. Исследования было проведено среди пациентов клиники по лечению мужского бесплодия в индийском мегаполисе Мумбаи. 

В итоге ученые сделали вывод, 

17 октября 2016, 03:33
Twitter отменит лимит на длину сообщений с 19 сентября

Twitter отменит лимит на длину сообщений с 19 сентября

19 сентября сервис микроблогов Twitter снимет ограничения по количеству символов в сообщении. Сеть больше не будет учитывать в 140 доступных знаках видеоролики, фотографии, GIF-файлы, опросы и ссылки на других пользователей. Это позволит блогерам создавать текстовые сообщения большего объема, чем раньше. 

13 сентября 2016, 04:28
«ВКонтакте» запустит систему денежных переводов

«ВКонтакте» запустит систему денежных переводов

В СМИ появилась информация, что социальная сеть «ВКонтакте» готовится запустить систему денежных переводов. Сообщается, что счет будет прикрепляться к имени пользователя. О размере комиссии за операцию пока не известно.
Информацию о нововведении соцсети опубликовало издание «Известия». По словам источников газеты, переводить 

29 августа 2016, 02:49
Топ-новости: найден телефон XIII века, фото новой Nexia, рождение четверни в Тольятти

Топ-новости: найден телефон XIII века, фото новой Nexia, рождение четверни в Тольятти

Обзор самых популярных новостей на сайте ТРК "ТЕРРА" в среду, 30 декабря.

Археологи нашли древнейший мобильный телефон. Глиняный предмет, созданный восемь веков назад, обнаружили в столице Австрии. Подробности - здесь.

Появились первые фото салона новой Nexia. В 
30 декабря 2015, 08:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна