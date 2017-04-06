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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Видео с кастинга «Мисс Русское радио» в Самаре

Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали 

6 апреля 2017, 03:12
Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

Появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

В Сети появилось видео и фотографии с места взрыва в Ростове-на-Дону. Как уже сообщала «ТЕРРА», ЧП произошло рано утром 6 апреля около школы в центре города. Ранен мужчина без определенного места жительства. По данным силовых структур, у него в 
6 апреля 2017, 02:30
Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. 
6 апреля 2017, 10:26
Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге

Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в 

4 апреля 2017, 04:02
Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта

Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева находилась в Петербурге в момент совершения теракта

О ситуации в Санкт-Петербурге, где днем 3 апреля произошли взрыв, сообщает корреспондент и ведущая ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева. Она победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским народным фронтом,  и отправилась в северную столицу для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость». 
3 апреля 2017, 06:06
Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса

Видео в блогах: в Самаре забил природный источник на проспекте Карла Маркса

В понедельник, 3 апреля, в Сети появилось сообщение о том, что на проспекте Карла Маркса посреди дороги забил «природный источник». Вода бьет ключом прямо из-под асфальта. «Осторожно, водители, возможен провал грунта из-за его размыва», - предостерегает пользователь, опубликовавший ролик. Он 

3 апреля 2017, 12:54
Видео в соцсети: «Экскаваторщик-герой потушил горящую машину возле ТЦ в Тольятти»

Видео в соцсети: «Экскаваторщик-герой потушил горящую машину возле ТЦ в Тольятти»

В воскресенье, 2 апреля, в социальных сетях появилось видео пожара около торгового центра в Тольятти. По сообщению очевидца, на парковке возле магазина «Леруа Мерлен» загорелся автомобиль. К горевшей машине подъехал фронтальный погрузчик и из ковша засыпал пламя.

«Сегодня в Самарской области 

3 апреля 2017, 09:13
Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом

Из-за аномально сильного ливня в Ростове-на-Дону рухнул жилой дом

Вследствие продолжающегося сильного ливня и шквального ветра в Ростове-на-Дону обрушился двухэтажный жилой дом в Братском переулке. Некоторое время назад он был объявлен аварийным.
По сообщениям местных информагентств, всех жильцов смогли оперативно эвакуировать. В результате разгула стихии никто из них не 

1 июля 2016, 12:15
В Ростове-на-Дону из отдела полиции похищено около 250 единиц оружия

В Ростове-на-Дону из отдела полиции похищено около 250 единиц оружия

Два человека, в том числе сотрудник полиции, отвечающий за камеру хранения оружия отдела полиции №3 УМВД России по Ростову-на-Дону, арестованы в рамках уголовного дела. Речь, как передает ряд информагентств, идет о хищении оружия и боеприпасов. В процессе инвентаризации была установлена 
15 марта 2016, 09:07
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