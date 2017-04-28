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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

У православных заканчивается строгий пост

У православных заканчивается строгий пост

В воскресенье Пасха, а сегодня многие уже начинают печь куличи и красить яйца. Четвертый день Страстной недели называют Чистым четвергом.
Для верующих это очень значимый день, посвященный Тайной вечере, на которой Иисус, уже зная о предательстве Иуды, прощался со своими 

13 апреля 2017, 11:00
У православных самарцев начался Великий пост

У православных самарцев начался Великий пост

Сегодня, 27 февраля, у православных верующих начался самый строгий и самый продолжительный пост в году - его называют Великим.

Он продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. В это время рекомендовано отказаться 

27 февраля 2017, 11:47
В Самарский храм привезли чудотворную мироточивую икону

В Самарский храм привезли чудотворную мироточивую икону

В Самарский храм, расположенный на углу Московского шоссе и проспекта Масленникова,  привезли чудотворную мироточивую икону Божией Матери  «Умиление». Это единственный в мире двусторонний мироточивый образ Богородицы. Считается, что он помогает в исцелении телесных и душевных болезней. Святыня будет находиться тут 

6 февраля 2017, 01:51
19 января православные встретили праздник Крещение Господне

19 января православные встретили праздник Крещение Господне

По преданию, Иисус Христос совершил в этот день омовение в реке Иордан, и вода стала святой от соприкосновения с ним. По традиции, верующие купаются на Крещение в проруби в любую погоду. Три года в Самаре этот обычай из-за тонкого льда 

19 января 2017, 06:00
В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской

В Самару вновь привезли мощи святой Матроны Московской

Верующие могут помолиться им в храме святой мученицы Татианы. Это около главного корпуса госуниверситета, на улице Академика Павлова. Святыня пробудет там вплоть до 7 февраля. Храм работает с 9 утра до 6 часов вечера.
Отметим, Матрона Московская признана Русской православной 
25 января 2016, 04:18
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