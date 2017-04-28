Сегодня, 27 февраля, у православных верующих начался самый строгий и самый продолжительный пост в году - его называют Великим.

Он продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. В это время рекомендовано отказаться …