Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут из папской базилики итальянского города Бари в Российскую Федерацию. Об этом информирует официальный портал Московского Патриархата.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском еще в прошлом году в столице Кубы. Николай Чудотворец считается одним из наиболее почитаемых святых в христианском мире.
Специально для этого события частица мощей будет извлечена из-под земли и доставлена в российскую столицу. В России останки святого пробудут с 21 мая по 28 июля. Сначала в московском Храме Христа Спасителя, а затем их перевезут в Санкт-Петербург.
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