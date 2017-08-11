В России Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) будут иметь возможность оформлять документы, которые сейчас предоставляет только загс. Об этом рассказывает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.

Как говорят в ведомстве, услуги загса будут предлагаться в МФЦ в полном объеме. Разработанный в …