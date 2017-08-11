В ближайшее время влюбленные пары получат возможность сочетаться браком в столичном зоопарке. Московское управление ЗАГС уже принимает заявления о проведении торжественной церемонии на территории этого объекта.
Как сообщается, торжество можно будет провести в так называемом Доме Клюева. Речь идет об объекте культурного наследия, который находится в старой части Московского зоопарка.
Согласно последней информации, браки в этом необычном для подобных обрядов месте можно будет заключать каждую пятницу и субботу.
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