Гигантский муравейник обнаружили экологи в лесах Клинского района в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкологии.
Высота удивительной находки – порядка 1,7 метра. Диаметр основания достигает 2,5 метра. Как поясняют биологи, в этом "доме" живут рыжие лесные муравьи. Благодаря огромным размерам, данное сооружение может выдержать даже попытку кабанов разрыть его.
По словам ученых, муравейники таких размеров очень большая редкость для России. Рыжие лесные муравьи не представляют опасности для людей и приносят неоценимую пользу лесу, так как уничтожают многих вредных насекомых.
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