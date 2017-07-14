Жители поселка Алексеевка в Кинеле намерены перекрыть автомобильную трассу, когда ветер в следующий раз подует с севера. Причина - невыносимый запах. Местные жители уверены, что он появился из-за близлежащего свинокомплекса.

«Уже который год из-за тех выбросов, из-за тех запахов, которые идут …