С сегодняшнего дня вступает в законную силу приказ МВД, упрощающий правила регистрации транспортных средств. В частности, теперь процедура не требует предъявления полиса ОСАГО. Получение сведений о нем подразумевается в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, поясняют в полиции.
Также отныне на регистрацию разрешено ставить автомобиль с изношенными, подвергшимися коррозии или отремонтированными номерами, если ТС несложно будет идентифицировать.
Еще одним существенным новшеством будут более удобные правила приема инвалидов. При регистрации авто их станут принимать с сурдопереводчиком или собакой-поводырем.
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