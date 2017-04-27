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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

Очевидец: в микрорайоне «Новая Самара» упал строительный кран

В Самаре на стройплощадке на 23 километре Московского шоссе упал строительный кран. Фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

По словам автора сообщения, инцидент произошел на территории микрорайона «Новая Самара». По предварительной информации, пострадавших нет.
25 апреля 2017, 02:09
Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошло коммунальное ЧП. По словам очевидцев, на тротуаре вдоль улицы Физкультурной образовался провал – из-под асфальта забил фонтан. В интернете появились фотографии с места аварии.

По данным теплоэнергетиков, зафиксировано повреждение теплотрассы. Сейчас яму 
13 апреля 2017, 10:43
Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

Появилось сообщение о взрыве возле школы в центре Ростова-на-Дону

В четверг, 6 апреля, в центре Ростова произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, ЧП произошло примерно в семь часов утра около школы на улице Социалистической. Есть пострадавший. По сведениям источника, это мужчина. 
6 апреля 2017, 10:26
Крыши Самары чистят альпинисты

Крыши Самары чистят альпинисты

Для очистки скатных крыш столицы губернии создано более двухсот бригад рабочих, имеющих альпинистскую подготовку, сообщили в мэрии.
 
В Самаре порядка семи тысяч скатных крыш. Каждая из них может представлять опасность для жизни и здоровья горожан, если, конечно, кровлю не 

4 ноября 2016, 10:03
Четверо альпинистов из Томска погибли в горах Алтая

Четверо альпинистов из Томска погибли в горах Алтая

Четверо сотрудников Томского университета систем управления и радиоэлектроники решили покорить пик Купол, что в Алтайском крае, однако в ночь на 14 августа все они замерзли насмерть. Эту информацию подтвердила федерация альпинизма г. Томска.

Отмечается, что мужчины и женщина были 
14 августа 2015, 05:55
В горах Киргизии с ледника сорвался российский альпинист

В горах Киргизии с ледника сорвался российский альпинист

Инцидент произошел 13 августа в Ала-Арчинском ущелье (Кыргызстан) на высоте 3,6 тыс. метров. Скалолаз из России, совершая восхождение, сорвался с ледника Тики-Тор и упал в обрыв. Из ущелья мужчина, несмотря на серьезные травмы, сумел подать сигнал бедствия в лагерь.
13 августа 2015, 04:05
В Приэльбрусье погиб турист, попав под камнепад

В Приэльбрусье погиб турист, попав под камнепад

При покорении одной из гор в районе Эльбруса 12 туристов попали под сильный камнепад. В результате один из них получил серьезные травмы. Мужчина умер до того, как успел получить врачебную помощь.

Происшествие случилось на высоте 3 тыс. 810 метров. 
22 июля 2015, 05:36
Воры-альпинисты похитили у московского коллекционера иконы, кресты и монеты

Воры-альпинисты похитили у московского коллекционера иконы, кресты и монеты

Ограбление из разряда дерзких было совершено на Профсоюзной улице в Москве воскресной ночью. Около 3 часов в открытом окне квартиры на последнем этаже, принадлежавшей 86-летнему коллекционеру, появились неизвестные люди. Спустившись с крыши девятиэтажки по тросам, двое преступников пробрались внутрь жилья. 
20 июля 2015, 01:44
В Башкирии найден заблудившийся в горах самарец

В Башкирии найден заблудившийся в горах самарец

Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», сегодня, 25 июня, в Башкирии нашелся заблудившийся на Южном Урале турист из Самары. Его имя - Роман Мухтулов. Рано утром 27-летний молодой человек вышел к деревне Махмутово в Белорецком районе. Местная жительница дала парню телефон и он позвонил своей матери.
25 июня 2015, 10:44
27-летний житель Самары пропал в горах Башкирии

27-летний житель Самары пропал в горах Башкирии

В Башкирии разыскивают самарца, пропавшего в минувшее воскресенье, 21 июня. По данным спасателей, 27-летний молодой человек исчез в горах на Южном Урале. Утром он вышел из поселка Тюлюк в сторону горы Большой Иремель. Самарец должен был встретить двух человек, отставших 
24 июня 2015, 11:20
16 альпинистов из Казани отремонтировали 240-метровую трубу Самарской ТЭЦ

16 альпинистов из Казани отремонтировали 240-метровую трубу Самарской ТЭЦ

На Самарской ТЭЦ завершен капитальный ремонт 240-метровой дымовой трубы №2. Это самое высотное технологическое сооружение в столице 63-го региона, сообщает «Волжская ТГК».  

Для проведения восстановительных работ в город пригласили 16 промышленных альпинистов из Казани. Они проверили металлоконструкции светофорных площадок, восстановили 

10 ноября 2014, 05:02
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