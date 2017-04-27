Сегодня при покорении горы Эльбрус сорвались двое альпинистов. Это случилось на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, информируют российские агентства со ссылкой на МЧС.
Как отмечается, сигнал об этом получил сегодня утром дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. ЧП случилось в восточной части горы.
Группа состояла из четырех человек. Сейчас к операции подключена группа поисковиков.
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