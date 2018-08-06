5 августа специалисты зафиксировали рекордный трафик на Крымском мосту. За воскресенье по нему в обоих направлениях проехали более 32 тысяч машин. Из них 19 тысяч проехали в сторону полуострова.
Предыдущий рекорд по трафику был установлен 15 июля. Тогда по дороге через мост прошли более 31,5 тысячи машин.
Стоит отметить, что среднесуточный паток транспорта в первые дни августа оценивается в 28 тысяч машин, что на 15% выше показателей июля.
общей сложности менее чем за 3 месяца с момента открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали почти 1,6 млн транспортных средств.
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