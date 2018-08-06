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Материалы по теме:

Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

Болельщики пожаловались на плохую работу транспорта после матча «Крылья Советов» - ЦСКА

После матча первого  тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и ЦСКА далеко не все остались довольны работой общественного транспорта.

«После ЧМ видно, что организация матча «Крылья» - ЦСКА на порядок ниже. Самая главная проблема - невозможно уехать, трамвай довозит 

1 августа 2018, 04:18
В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

В Самаре реконструируют улицы Революционную и Челюскинцев

Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.

Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно 

31 июля 2018, 01:12
В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15

В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15

С 25 июля в Самаре изменилась схема движения троллейбусов по маршруту №15. По направлению от железнодорожного вокзала к Металлургу машины будут следовать через Московское шоссе и проспект Кирова. В обратном направлении троллейбусы будут идти по обычному пути через улицу Антонова-Овсеенко.

25 июля 2018, 10:14
Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.

В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить 

24 июля 2018, 09:58
Название мосту в Крым дадут россияне

Название мосту в Крым дадут россияне

Граждане Российской Федерации сами определят наименование крымского моста. Как информирует Минтранс, онлайн-голосование стартовало сегодня, 16 ноября.
Тема наименования этого гигантского инженерного сооружения была затронута на пресс-конференции главы государства в прошлом году. Президент тогда выступил с инициативой референдума по этому поводу.

16 ноября 2017, 12:17
Баржа из Самары протаранила Крымский мост в Москве

Баржа из Самары протаранила Крымский мост в Москве

Водное ЧП в Москве. Баржа "Тверь", прописанная в самарском речном порту, протаранила известный Крымский мост. Как сообщает ресурс Weekend, капитан баржи слишком рано выкачал балласт и хотел пройти отрезок налегке, однако вода подняла судно, и оно не смогло свободно пройти 

29 ноября 2012, 11:01
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