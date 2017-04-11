Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об аресте партии крымского вина на выставке в Италии. Об этом рассказывают российские информагентства.
Как сообщается, ряд крымский компаний представили на выставке в Вероне свои вина, однако местная полиция по непонятным причинам арестовала всю продукцию. Сейчас МИД устанавливает все обстоятельства этого инцидента.
Происходящее Сергей Аксенов назвал хамством и «глупым политическим шагом». Глава региона напомнил, что предприятия полуострова прибыли в составе российской делегации. Как известно, некоторое время назад украинская сторона обратилась в полицию с требованием снять с российского стенда образцы крымской продукции.
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