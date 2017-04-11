Единый билет в города Крыма будет доступным за 60 дней до поездки Главой российского правительства утвержден новый порядок перевозок граждан на территорию Крыма. Данная информация размещена на портале кабмина. Теперь единый билет в Крым можно оформлять за 60 дней до поездки.

Как следует из сообщения, во время туристического сезона, который длится с …