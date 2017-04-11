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Энотерапия должна вернуться в российские здравницы. Так считает глава Республики Крым, который собирается выступить с законодательной инициативой по этому поводу, тем более что соответствующий проект уже разработан. Методика лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вином используется в некоторых оздоровительных учреждениях в 
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Особый вид вина помогает быстро убрать лишний жир - ученые

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Гипотеза была 
3 августа 2015, 07:18
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