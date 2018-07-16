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Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, 

13 февраля 2018, 12:46
В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России  с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время 
15 января 2018, 10:39
Роспотребнадзор предложил ставить на вредных для здоровья продуктах «черные метки»

Роспотребнадзор предложил ставить на вредных для здоровья продуктах «черные метки»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила в беседе с «Известиями», что в Российской Федерации порядка 25% взрослых имеет диагноз «ожирение». Исходя их такой печальной статистики, на вредных для здоровья продуктах могут начать ставить так называемые «черные метки».
Как говорит глава ведомства, 

11 декабря 2017, 09:13
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом

Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом

В Российской Федерации может подорожать обувь. По оценкам ряда экспертов, цены поднимутся после введения двухмерного матричного штрих-кода, которым станут маркировать ботинки и туфли.
Минпромторг рассматривает в качестве вариантов маркировки обуви двухмерные матричные штрих-коды — QR и Data Matrix. Это будет 

19 сентября 2017, 10:10
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах 

10 февраля 2017, 12:59
Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке

На Образцовской площадке, в районе автобусной остановки «Улица Жуковского», в торговом ларьке рядом с магазином, жители Сызрани купила муку на развес. Уже дома покупатель и его жена нашли в муке мёртвую мышь.
 
«Решила испечь пирог, начала замешивать тесто и 
21 января 2017, 03:42
Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир

Бельгийские ученые установили, что основную роль в появлении метастазов раковых опухолей играют жировые отложения. Клетки рака попадают в другие органы и ткани с помощью лимфатических сосудов, которые образуются посредством жировых отложений в человеческом теле. Результаты исследований появились на страницах издания 

27 декабря 2016, 02:34
Лишний вес продлевает человеку жизнь – ученые доказали

Лишний вес продлевает человеку жизнь – ученые доказали

Заокеанские исследователи утверждают, что в ходе серии экспериментов они доказали: избыточный вес продлевает человеку жизнь. Как поясняют специалисты, все дело в дрожжевых клетках, изучение которых, собственно, и осуществлялось, и которые имеют много схожего с клетками человеческого тела. Ученые установили, что 
1 марта 2016, 10:37
Ученые нашли гены и рецепторы, отвечающие за сжигание жира

Ученые нашли гены и рецепторы, отвечающие за сжигание жира

Международная группа нейрофизиологов обнаружила у грызунов уникальные гены и рецепторы, которые отвечают за сжигание жира. Благодаря этому ученые защитили подопытных от ожирения и диабета. Об этом рассказали зарубежные научные издания.
Определяя механизмы сжигания жира, специалисты занялись изучением работы различных нервных 
13 января 2016, 12:00
Особый вид вина помогает быстро убрать лишний жир - ученые

Особый вид вина помогает быстро убрать лишний жир - ученые

Американские исследователи выяснили, что определенные виды вин могут сделать быстрее процесс метаболизма в организме. Это касается напитков, имеющих в составе сок черного винограда. В данной ягоде содержится эллаговая кислота, которая убыстряет обмен веществ и омолаживает клетки печени.

Гипотеза была 
3 августа 2015, 07:18
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