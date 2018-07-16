16 июля в России начали действовать новые правила маркировки молочных продуктов. Теперь на упаковке или этикетке производители обязаны выделять информационное поле с надписью о том, что продукт содержит растительные масла. При этом сообщение должно быть контрастным по отношению к фону. Благодаря новелле потребители смогут различать товары с добавлением заменителей молочного жира. Кроме того, вводятся ограничения на использование терминов. Так, допускается применять только общетехнические понятия, характеризующие консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус, творог, сметана. Ассортимента типа маслице, сметанка, сливочки, творожок не должно быть на полках магазинов.
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Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока
Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.
Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, …
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13 февраля 2018, 12:46
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В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет
В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Производители и импортеры сигарет, участвующие в нем, будут проставлять на упаковке специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время …
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15 января 2018, 10:39
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Роспотребнадзор предложил ставить на вредных для здоровья продуктах «черные метки»
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила в беседе с «Известиями», что в Российской Федерации порядка 25% взрослых имеет диагноз «ожирение». Исходя их такой печальной статистики, на вредных для здоровья продуктах могут начать ставить так называемые «черные метки».
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11 декабря 2017, 09:13
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Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет
Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
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5 декабря 2017, 04:15
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Обувь в России могут начать маркировать двухмерным кодом
В Российской Федерации может подорожать обувь. По оценкам ряда экспертов, цены поднимутся после введения двухмерного матричного штрих-кода, которым станут маркировать ботинки и туфли.
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19 сентября 2017, 10:10
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Самарцев травят опасным мясом?
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28 апреля 2017, 12:44
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Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко
Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах …
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10 февраля 2017, 12:59
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Сызранцы обнаружили мышь в купленной муке
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21 января 2017, 03:42
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Ученые: Причиной появления метастазов раковых опухолей является жир
Бельгийские ученые установили, что основную роль в появлении метастазов раковых опухолей играют жировые отложения. Клетки рака попадают в другие органы и ткани с помощью лимфатических сосудов, которые образуются посредством жировых отложений в человеческом теле. Результаты исследований появились на страницах издания …
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27 декабря 2016, 02:34
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Лишний вес продлевает человеку жизнь – ученые доказали
Заокеанские исследователи утверждают, что в ходе серии экспериментов они доказали: избыточный вес продлевает человеку жизнь. Как поясняют специалисты, все дело в дрожжевых клетках, изучение которых, собственно, и осуществлялось, и которые имеют много схожего с клетками человеческого тела. Ученые установили, что …
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1 марта 2016, 10:37
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Ученые нашли гены и рецепторы, отвечающие за сжигание жира
Международная группа нейрофизиологов обнаружила у грызунов уникальные гены и рецепторы, которые отвечают за сжигание жира. Благодаря этому ученые защитили подопытных от ожирения и диабета. Об этом рассказали зарубежные научные издания.
Определяя механизмы сжигания жира, специалисты занялись изучением работы различных нервных …
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13 января 2016, 12:00
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Особый вид вина помогает быстро убрать лишний жир - ученые
Американские исследователи выяснили, что определенные виды вин могут сделать быстрее процесс метаболизма в организме. Это касается напитков, имеющих в составе сок черного винограда. В данной ягоде содержится эллаговая кислота, которая убыстряет обмен веществ и омолаживает клетки печени.
Гипотеза была …
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3 августа 2015, 07:18