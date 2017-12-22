База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.
По словам экспертов, на нашем рынке кроссовер Lexus RX 350L будет предлагаться с 3,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 216 «лошадей». Судя по всему, авто получит 8-диапазонную АКПП и полный привод. Японские конструкторы сделали Lexus RX 350L длиннее на 110 миллиметров по сравнению с классической вариацией. Модель будет 7-местной. Информации о ее стоимости пока нет.
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