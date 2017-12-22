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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

21 декабря 2017, 01:14
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются 

20 декабря 2017, 12:17
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.

4 декабря 2017, 12:10
Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом 

1 декабря 2017, 02:18
Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Эксперты отечественных автомобильных изданий составили рекомендации по выбору наиболее благоприятного месяца для приобретения как автомобиля с пробегом, так и нового. Свои выводы специалисты сделали на основе анализа особенностей рынка РФ.
Как утверждается, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь являются самыми подходящими 

1 декабря 2017, 01:21
Lexus выпустит новый молодежный кроссовер

Lexus выпустит новый молодежный кроссовер

Японский концерн Lexus распространил информацию о начале серийного выпуска новой модели кроссовера Lexus UX, прототип которого был показан на авто-шоу в столице Франции в 2016 году. Старт производства намечен на вторую половину этого года.
По утверждению вице-президента автокомпании Йошихиро Соа, 

10 марта 2017, 02:06
Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

По 

2 марта 2017, 09:31
В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%

В Киеве растут продажи элитных автомобилей: Lexus увеличил продажи на 165%

Производители элитных иномарок продали в Киеве почти в три раза больше автомобилей, чем в прошлом году. Продажи Lexus выросли почти на 165 процентов, Mercedes — на 90%, BMW — на 51 процент, передает украинское издание «Вести».

Всего за девять месяцев 2016 

27 октября 2016, 05:37
В сети появились снимки Lexus LS новой генерации

В сети появились снимки Lexus LS новой генерации

В Интернете опубликованы изображения автомобиля Lexus LS нового поколения. Японский бренд намерен представить новинку в 2017 году. Это будет уже пятое поколение «Лексус ЛС». Организовать серийное производство планируют уже в конце текущего года. Ранее ожидалось, что машина появится в продаже 
11 августа 2016, 12:33
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