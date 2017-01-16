9
52
34
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Компания Audi назвала стоимость обновленного кроссовера Q5

Компания Audi назвала стоимость обновленного кроссовера Q5

Весной 2017 года на европейском авторынке появится обновленный кроссовер Audi Q5. В дилерских центрах уже назвали стоимость и комплектации популярной модели.
Самая доступная комплектация SE получит турбодизельный мотор объемом 2,0 л и мощностью 190 л. с. Ее цена начинается с 

13 января 2017, 05:13
Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском рынке в 2016 году

Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском рынке в 2016 году

В 2016 году самым востребованной моделью на российском рынке оказалась модель Hyundai Solaris. В начале 2017-го в РФ развернутся продажи нового поколения этого автомобиля.
По данным аналитиков "Автостата", в прошлом году дилеры смогли продать более 90,3 тысяч экземпляров Hyundai Solaris, 

13 января 2017, 04:19
Toyota назвала цены на новый внедорожник Highlander для России

Toyota назвала цены на новый внедорожник Highlander для России

Японская корпорация Toyota представила обновленный внедорожник Highlander. В России он будет продаваться по цене от 3,63 млн рублей.
На отечественном авторынке новинка будет представлена в двух комплектациях. Приобрести модель в версии "Престиж" можно от 3,63 млн рублей. За вариацию "Люкс 

13 января 2017, 11:06
Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России

Renault Duster в 2016 году стал лидером сегмента SUV в России

Renault Duster по результатам 2016 года является лидером продаж на территории России в сегменте SUV. Такие выводы сделали эксперты агентства «Автостат» после анализа ситуации на отечественном авторынке.
Лидерство Renault Duster в нашей стране сохраняется уже четвертый год подряд. В течение 

13 января 2017, 07:31
Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Назван ТОП-5 самых ожидаемых внедорожников 2017 года в России

Эксперты составили топ-5 наиболее ожидаемых российскими автолюбителями внедорожников. В 2017 году отечественный автомобильный рынок обновят известные компании со всего мира.
Лидером списка стал обновленный Land Rover Discovery. Россияне смогут приобрести его в четырех комплектациях уже в конце этой зимы. Минимальная 

12 января 2017, 03:04
Пять моделей Audi покидают рынок России

Пять моделей Audi покидают рынок России

Представители российского подразделения германского бренда Audi заявили, что в 2017 году прекратятся поставки пяти моделей в дилерские центры. Речь идёт о моделях Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, спорткаре R8 и хетчбэке А1 Sportback.
Как отмечается, исчезновение 

11 января 2017, 09:23
Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала появление субкомпаткного кроссовера Panda на базе прежней версии в модельном ряде - GX2 Cross. Автоновинка получила новую переднюю часть кузова и модифицированную ходовую.
Новый кроссовер «начального уровня» от Geely создан в классическом для концерна стиле. 

11 января 2017, 09:06
Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Китайская корпорация Dongfend готовится к старту продаж кроссовера DFM AX7. Автоновинка появится на российском рынке уже в первые месяцы 2017 года.
В компании Dongfend говорят, что паркетник DFM AX7 получит обязательную для России систему ЭРА-ГЛОНАСС, без которой на территорию нашей 

28 декабря 2016, 01:50
В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

С начала 2017 года в России будут действовать расширенные требования к иностранным автомобилям. Многие из этих транспортных средств окажутся под запретом на наших дорогах.
Основное новое требование для зарубежных авто в России – оснащение системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым нормам, 

20 декабря 2016, 09:50
Chery представит новый кроссовер Cowin X3

Chery представит новый кроссовер Cowin X3

Автопроизводитель из Поднебесной намерен представить на пекинском автосалоне новый кроссовер Cowin X3. В Интернете уже появились первые неофициальные изображения «железного коня». По мнению специалистов, внешне Chery Cowin X3 имеет элементы таких авто, как Audi TT и Subaru XV. Далее эксперты 

22 апреля 2016, 05:45
Chery выведет на рынок новый SUV Cowin X3 весной 2016 года

Chery выведет на рынок новый SUV Cowin X3 весной 2016 года

Автопроизводитель из Поднебесной намерен представить на суд взыскательных покупателей обновленный внедорожник Cowin X3. Новинка, согласно последней информации, появится весной. Базой выступит знакомый россиянам Chery Tiggo. Внешние изменения затронут радиаторную решетку, фары, бамперы. В салоне появится 10-дюймовый дисплей, позволяющий управлять климатом 
21 декабря 2015, 12:39
Китайские машины в кризис теряют популярность в России

Китайские машины в кризис теряют популярность в России

Падение продаж «китайцев» уже не первый раз опережает общерыночный спад – так было в 2008-2009-е годы, то же самое наблюдается и сейчас. Падение по рынку составляет около 38%, интерес к китайской автопродукции упал на 64%.

Самые популярные марки у 
6 июля 2015, 08:28
Прокуратура требует приостановить работу дилерских центров Lada и Chery в Тольятти

Прокуратура требует приостановить работу дилерских центров Lada и Chery в Тольятти

Прокуратура в судебном порядке потребовала приостановить эксплуатацию зданий дилерских центров Lada и Chery на Обводном шоссе в Тольятти. Проверка выявила в них грубые нарушения требований пожарной безопасности, природоохранного и градостроительного законодательства. Дальнейшее использование зданий создает угрозу жизни и здоровью людей, 

13 декабря 2013, 12:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна