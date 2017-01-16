Китайский концерн Chery намерен представить новые кроссоверы на российском авторынке. Автопроизводитель сделает акцент на этот сегмент машин, считая его на данный момент наиболее перспективным.
Глава российского отделения Chery отметил, что в прошлом году на наш рынок вышли такие модели как Chery Bonus, Chery Indis, Chery Very и другие, стоимость которых не росла, и в итоге их получилось быстро реализовать. После статистического анализа эксперты Chery пришли к выводу, что кроссоверы продаются гораздо лучше.
Уже сегодня на российском рынке можно приобрести Chery Tiggo 5, а в следующем месяце стартует реализация Tiggo 3. Также корпорация из КНР собирается представить внедорожник B-класса, который, вероятно, будет пользоваться популярностью в России.
Пока эта новинка имеет наименование Chery Tiggo X. Наверное, авто будет в линейке Tiggo, и его официально представят как Chery Tiggo 2.
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