Падение продаж «китайцев» уже не первый раз опережает общерыночный спад – так было в 2008-2009-е годы, то же самое наблюдается и сейчас. Падение по рынку составляет около 38%, интерес к китайской автопродукции упал на 64%.



Самые популярные марки у …