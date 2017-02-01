В ближайшее время на российском рынке появится кроссовер Mazda CX-9 от японского автопроизводителя. Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на Росстандарт, этот представитель сегмента SUV уже получил соответствующий сертификат.
Выпуск Mazda CX-9 на заводе в Хиросиме был налажен еще в первой половине прошлого года. Габариты кроссовера стали несколько больше за счет колесной базы. В салоне располагается три ряда сидений, что позволяет разместить сразу до семи человек.
Предназначенную для российского рынка модель оснастят 2,5-литровым бензиновым турбомотором Skyactiv-G мощностью 231 л.с.. В качестве трансмиссии у CX-9 будет 6-диапазонная АКПП.
Эксперты отмечают весьма достойную отделку салона. В качестве оснастки доступны современные системы безопасности, кресла из кожи, мультимедийная система и т.д.. Информации о цене кроссовера пока нет.
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