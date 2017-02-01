Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения В ближайшее время модельный ряд концерна Jeep на авторынке России расширится за счет прихода нового внедорожника Compass. Сведения об этой модели уже распространили на официальном сайте компании. Впрочем, информации о дате старта продаж и стоимости пока нет.

Как сообщается, модель …