В следующем году «Федеральная пассажирская компания» намерена ввести четыре класса обслуживания в пассажирских поездах. Они будут называться бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина, пишет РИА «Новости»
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Мы ещё в прошлом году анонсировали переход на новую продуктовую линейку. Более того, эта продуктовая линейка является основой корпоративной стратегии нашей компании. Планируем сделать переход с января 2020 года. Базовый принцип - это клиентоориентированные предложения, интуитивно понятные для пассажиров. Мы разработали четыре типа продукта", - пояснила Жегулина.
Она добавила, что классы будут отличаться эргономикой пассажирского пространства и набором услуг, включенных в цену билета.