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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Черный список смартфонов составят в России

Черный список смартфонов составят в России

В России собираются запустить тотальную систему контроля телефонов по идентификационным кодам IMEI. Ввезенные из-за границы устройства необходимо будет в ней регистрировать, попавшие в черный список смартфоны (например, украденные) операторов обяжут не обслуживать. Соответствующий законопроект правительства одобрили в Совете Федерации. Согласно 

3 июля 2018, 06:05
Составлен топ самых популярных смартфонов

Составлен топ самых популярных смартфонов

Смена лидера на российском рынке смартфонов. Самым популярным телефоном в нашей стране признан китайский Huawei. Хотя еще в начале 2018-го он был лишь на третьем месте после корейского Samsung и американского Apple. Сейчас доля Huawei со своим суббрендом Honor составляет 

27 июня 2018, 02:33
Смартфоны марки Palm вернутся на рынок

Смартфоны марки Palm вернутся на рынок

В 2018 году на рынок мобильных устройств должен вернуться один из его брендов-первопроходцев — Palm. Его планирует вывести нынешний владелец марки компания TCL, сообщает vistanews.ru.

О характеристиках будущего смартфона пока никакой информации нет. Скорее всего, в качестве операционной 
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

В Самаре ученые создали устройство, которое поможет выявлять опасную для здоровья еду и 
15 марта 2018, 11:09
Правительство решило закрыть непопулярные сайты министерств и ведомств

Правительство решило закрыть непопулярные сайты министерств и ведомств

Правительство России решило закрыть непопулярные сайты министерств и ведомств. Предполагается, что все ресурсы будут переведены на единый портал на домене gov.ru. Из более 7 тысяч государственных сайтов 80 процентов - это ресурсы с крайне низкой посещаемостью. При этом, утвеждают эксперты, 

17 января 2018, 09:06
В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms

В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms

В Минкомсвязи состоялись масштабные «цифровые учения». Ставилась цель выяснить, насколько способны киберпреступники отслеживать активность абонентов, перехватывая их звонки и sms-сообщения.
К мероприятию привлекли специалистов МВД, Минобороны, ФСБ, некоторых операторов и т.д.. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на свои источники. 

26 декабря 2017, 11:26
В кабмине решили закрыть непопулярные государственные сайты

В кабмине решили закрыть непопулярные государственные сайты

Свыше 80% государственных порталов в Российской Федерации являются практически невостребованными. Уже в ближайшее время на смену им придет единый интернет-ресурс.
Кабмин принял решение закрыть непопулярные ресурсы ряда отечественных ведомств. Такой ход будет сделан для оптимизации расходов в русле спецпрограммы по 

22 декабря 2017, 10:02
Минкомсвязи разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

Минкомсвязи разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на руководство Минкомсвязи России, в настоящее время министерство занимается разработкой нового онлайн-сервиса для получения госуслуг.
Как отмечается, благодаря новому сервису «Согласие», работу над которым планируют закончить в 2018 году, пользователи сайта госуслуг будут дистанционно 

19 декабря 2017, 10:17
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения

Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения

В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
Эту информацию озвучили авторы инициативы. При отправке видеозаписи с регистратора в 

22 марта 2017, 02:33
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - 

21 марта 2017, 03:27
«Ростелеком» запустил аналог Skype в России

«Ростелеком» запустил аналог Skype в России

"Ростелеком" запустил новое приложение под названием "Аллё доступный роуминг". С его помощью пользователи получили возможность совершать аудио- и видеозвонки, сообщают "Известия".
При регистрации в данном приложении человек получает российский номер телефона с городским кодом. Общение между пользователями "Аллё" осуществляется бесплатно. 

25 января 2017, 02:17
Музыкальный сервис Shazam стал бесплатным для россиян

Музыкальный сервис Shazam стал бесплатным для россиян

Популярное приложение Shazam теперь бесплатно для граждан РФ. Это произошло по итогам договоренности, заключенной руководством музыкального сервиса и российским Zvooq.
Мобильное приложение Shazam для iOS и Android теперь имеет новую функцию "Слушать на Zvooq". Она дает возможность бесплатного использования популярного 

23 августа 2016, 11:52
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