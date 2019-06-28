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Черный список смартфонов составят в России
В России собираются запустить тотальную систему контроля телефонов по идентификационным кодам IMEI. Ввезенные из-за границы устройства необходимо будет в ней регистрировать, попавшие в черный список смартфоны (например, украденные) операторов обяжут не обслуживать. Соответствующий законопроект правительства одобрили в Совете Федерации. Согласно …
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3 июля 2018, 06:05
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Составлен топ самых популярных смартфонов
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27 июня 2018, 02:33
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Смартфоны марки Palm вернутся на рынок
В 2018 году на рынок мобильных устройств должен вернуться один из его брендов-первопроходцев — Palm. Его планирует вывести нынешний владелец марки компания TCL, сообщает vistanews.ru.
О характеристиках будущего смартфона пока никакой информации нет. Скорее всего, в качестве операционной …
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29 марта 2018, 11:16
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
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15 марта 2018, 11:09
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Правительство решило закрыть непопулярные сайты министерств и ведомств
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17 января 2018, 09:06
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В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms
В Минкомсвязи состоялись масштабные «цифровые учения». Ставилась цель выяснить, насколько способны киберпреступники отслеживать активность абонентов, перехватывая их звонки и sms-сообщения.
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26 декабря 2017, 11:26
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В кабмине решили закрыть непопулярные государственные сайты
Свыше 80% государственных порталов в Российской Федерации являются практически невостребованными. Уже в ближайшее время на смену им придет единый интернет-ресурс.
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22 декабря 2017, 10:02
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Минкомсвязи разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг
Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на руководство Минкомсвязи России, в настоящее время министерство занимается разработкой нового онлайн-сервиса для получения госуслуг.
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19 декабря 2017, 10:17
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Россияне смогут жаловаться на опасное вождение с помощью нового приложения
В Госдуме намерены принять законопроект, который создаст правовые основы для применения нового приложения для видеорегистраторов в транспортных средствах. Через него граждане получат возможность пожаловаться в автоинспекцию на опасное вождение.
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22 марта 2017, 02:33
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В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах
В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
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21 марта 2017, 03:27
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«Ростелеком» запустил аналог Skype в России
"Ростелеком" запустил новое приложение под названием "Аллё доступный роуминг". С его помощью пользователи получили возможность совершать аудио- и видеозвонки, сообщают "Известия".
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25 января 2017, 02:17
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Музыкальный сервис Shazam стал бесплатным для россиян
Популярное приложение Shazam теперь бесплатно для граждан РФ. Это произошло по итогам договоренности, заключенной руководством музыкального сервиса и российским Zvooq.
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23 августа 2016, 11:52
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