Зажатый между двумя грузовиками легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб.
Это смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Оренбургской области на трассе Оренбург-Казань. Подробности трагедии на трассе на данный момент неизвестны.
Российские информагентства сообщают только, что две фуры буквально раздавили легковушку, и уцелеть у находившегося за рулем мужчины не было никаких шансов.
Кабина одной из фур также была покорежена. От полученных телесных повреждений водитель легкового авто скончался на месте происшествия.
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