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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо

В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо

В Самаре на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло ДТП, разлилось топливо, сообщил очевидец в социальной сети. Автор сообщения опубликовал фото с места аварии.

«Легковая пробила бак у фуры, топливо полилось вниз по Вокзальной», - рассказал пользователь.

На 
31 мая 2017, 02:06
В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде молодой человек сделал предложение своей возлюбленной во время полета на воздушном шаре. Через считанные минуты после этого шар врезался в деревья.
Этот инцидент сейчас обсуждают пользователи Сети, ознакомившиеся с кадрами происшествия. Шар двигался на внушительной скорости и столкнулся 

30 мая 2017, 03:40
В Самаре водитель грузовика порвал трамвай

В Самаре водитель грузовика порвал трамвай

Сегодня утром в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта. По словам очевидцев, 30 мая примерно в 9:30 на пересечении с улицей Кабельной столкнулись грузовик «КамАЗ» и трамвай №19, ехавший в направлении проспекта Кирова. Очевидцы опубликовали фото.
30 мая 2017, 01:19
Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании

Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании

Работница зоопарка в графстве Кембриджшир скончалась после нападения тигра. Об этом сообщает BBC.
Трагедия случилась в зоопарке Hamerton Zoo Park в ту минуту, когда зверь вместе с женщиной вошел в вольер. После смертельного инцидента всех посетителей в срочном порядке эвакуировали.

30 мая 2017, 11:25
Высший пилотаж: Известного авиатора оштрафовали за «мертвую петлю» с пассажирами

Высший пилотаж: Известного авиатора оштрафовали за «мертвую петлю» с пассажирами

Суд в Чите оштрафовал известного в забайкальском регионе летчика-любителя Леонида Кулеша за опасный маневр на сверхлегком самолете с пассажирами. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру.
Как установили служители Фемиды, мужчина на принадлежащем ему воздушном судне 

30 мая 2017, 09:14
На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

В минувшие выходные в Башкирии на 6 км автодороги Уфа-Кабаково произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Столкнулись легковушка «Лифан-214801» и грузовик «Шакман».
Итогом аварии стала гибель 28-летнего водителя легкового автомобиля и его 42-летнего пассажира. По предварительной версии, водитель «Лифана» не 

29 мая 2017, 03:25
В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

В воскресенье, 28 мая, в Тольятти на Южном шоссе произошло ДТП с участием маршрутки.

По сообщению МЧС, авария случилась в 7:19 минут.

По словам очевидцев, микроавтобус Fiat, следовавший по маршруту №126, заскочил на бордюр, задней частью задел столб, 
29 мая 2017, 10:26
В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

Накануне вечером в Самарской области случилось смертельное ДТП. Сейчас виновника аварии разыскивают правоохранители.
Все произошло на 26-м километре автодороги Кинель – Богатое – Борское. По сведениям Госавтоинспекции, водитель неустановленного автомобиля наехал на 51-летнего мужчину, который в этот момент оказался на 

26 мая 2017, 03:50
Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Речь идет о капитане полиции Ирине Маланчук. По версии следствия, она поленилась тщательно проверить сообщение об избиении трехлетней девочки. И через несколько недель, в январе 2016 года, малышку забили до смерти. В ноябре служители Фемиды приговорил ее отчима Харитона Горячкина 

26 мая 2017, 07:29
В Самаре дорожный пылесос столкнулся с четырьмя автомобилями

В Самаре дорожный пылесос столкнулся с четырьмя автомобилями

Сегодня, 25 мая, дорожный пылесос спровоцировал серьезное ДТП с участием нескольких транспортных средств в районе ул. Ленинградской. По словам водителя спецмашины, у нее отказали тормоза. В результате пылесос покатился назад и задел сразу четыре автомобиля. Как сообщают свидетели инцидента в 

25 мая 2017, 03:45
В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

В Самаре автоледи на Land Cruiser сбила пешехода

Сотрудники самарской полиции в настоящее время выясняют обстоятельства аварии, произошедшей в Железнодорожном районе. На улице Промышленности 30-летняя женщина, управляя Toyota Land Cruiser, сбила пешехода. По предварительной информации, 57-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.
Водитель сама доставила пострадавшую в 

24 мая 2017, 03:01
В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное.
23 мая 2017, 02:14
В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи

Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
 
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе 

22 мая 2017, 08:38
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