В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево В Канаде молодой человек сделал предложение своей возлюбленной во время полета на воздушном шаре. Через считанные минуты после этого шар врезался в деревья.

Этот инцидент сейчас обсуждают пользователи Сети, ознакомившиеся с кадрами происшествия. Шар двигался на внушительной скорости и столкнулся …