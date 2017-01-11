11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетелей произошедшего, инцидент случился около восьми часов утра. К счастью, все пассажиры смогли вовремя покинуть салон.
Как утверждается, водитель сумел оперативно отреагировать на нештатную ситуацию. Он быстро остановил транспортное средство и велел людям эвакуироваться. Пожарные прибыли быстро, однако пламя на тот момент уже успело охватить весь салон. И итоге автобус выгорел полностью.
По предварительным сведениям, возгорание началось в двигателе автобуса. Впрочем, все обстоятельства этого дорожного происшествия должны установить правоохранители в ходе проводимой проверки.
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