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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На обводной дороге Самары столкнулись два большегруза

На 10 километре самарской обводной дороги в Красноярском районе столкнулись грузовик «МАЗ» и фура  Mercedes-Benz. ДТП случилось во вторник, 10 января в шесть часов вечера. «МАЗом» управлял 43-летний мужчина. По предварительной версии, двигаясь к федеральной трассе «М-5», водитель допустил выезд 

11 января 2017, 01:38
На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

На проспекте Кирова в Самаре погибла 19-летняя девушка

Трагедия произошла около половины седьмого утра. По предварительным данным, смертельное ДТП случилось по вине водителя автомобиля ВАЗ-2109, который при движении в сторону улицы Победы, выполняя левый поворот, не пропустил встречный Фольксваген Пассат.
После столкновения обе машины выбросило на обочину. Девушка 

11 января 2017, 09:38
В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

Во вторник, 10 января, в Тольятти произошел пожар в доме на улице Дзержинского. По словам очевидцев, возгорание началось в квартире на четвертом этаже. Мужчина, который находился внутри, не смог зацепиться за пожарную лестницу и якобы упал прямо на пожарного. Свидетели 
11 января 2017, 06:34
Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Самарские пожарные вытащили из пылающего дома трехлетнего малыша

Сегодня, 10 января, пожарные Самары вытащили из пылающего дома на улице Казбекской в Куйбышевском районе 3-летнего малыша.
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 14:36. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. На тушение выезжали 

10 января 2017, 10:57
В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком

В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком

В понедельник, 9 января, в Железнодорожном районе Тольятти пострадал ребенок. В 11:10 двухлетний мальчик переходил улицу Авроры по зебре в сопровождении 31-летней женщины. Пешеходов сбила вазовская «девятка». За рулем находился 28-летний мужчина. По данным полиции, водитель ехал по Балаковской и сбил людей 

10 января 2017, 05:03
При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

При пожаре на Теннисной погиб 81-летний самарец

В понедельник, 9 января, в Кировском районе Самары при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в доме на улице Теннисной поступило в МЧС в 21:08. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли участие 10 человек. Из здания 

10 января 2017, 02:01
В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

В Волжском районе в ДТП погибли две женщины

Сегодня утром на трассе "Самара-Большая Черниговка" Chevrolet Aveo ехал в сторону областного центра. Женщина не справилась с управлением, оказалась на встречке и врезалась в КАМАЗ. Обе машины съехали в кювет.
В результате аварии водитель и пассажирка иномарки от полученных травм 

9 января 2017, 06:33
На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно предварительной информации, на 94 километре трассы Уфа-Оренбург 47-летний мужчина на вазовской «семерке» не справился с 

9 января 2017, 12:35
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В среду, 28 декабря, в седьмом часу вечера на 1303 километре федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП, унесшее жизни трех человек. Как сообщают информагентства, 48-летний водитель УАЗ-"буханки", направляясь со стороны Уфы в сторону Самары, решил предпринять обгон сразу двух автомобилей 

29 декабря 2016, 12:09
Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
Затем злоумышленник сел в стоявшую поблизости «пятерку» и ухал 

23 декабря 2016, 11:27
На трассе М5 в Башкирии фура снесла отбойник и зависла над дорогой

На трассе М5 в Башкирии фура снесла отбойник и зависла над дорогой

В Башкирии большегруз завис над проезжей частью после того, как снес отбойник. Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры случилось в Абзелиловском районе.
Свидетели аварии разместили снимки с места происшествия в социальных сетях. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. 

7 декабря 2016, 01:13
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