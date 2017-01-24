Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 января, на трассе в Башкирии. Близ населенного пункта Базилевка столкнулись Peugeot Boxer и Renault Fluence.
Как сообщают региональные информагентства, водитель иномарки оказался на встречке и лоб в лоб столкнулся с маршруткой. Автобус следовал по маршруту Уфа-Арена-Шакша. В салоне этого транспортного средства были 10 человек.
В результате аварии пассажирка Renault скончалась на месте. Состояние водителя иномарки и 4 пассажиров автобуса оценивают прибывшие на место ДТП медики. Все обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.
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