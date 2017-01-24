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Под Самарой водитель снегохода протаранил судно на воздушной подушке и уехал

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Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Сегодня, 22 января, на участке магистрали М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти случился настоящий транспортный коллапс из-за ДТП. Как пишет 63.ru, фуру развернуло под мостом, который расположен после поворота на Курумоч. Машина практически полностью перекрыла часть дороги по направлению в 
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На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
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Под Самарой проверяют концентрацию вредных веществ в воздухе после крупной аварии

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На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе в Башкирии грузовик смял «Ладу», водитель погиб

На трассе Уфа-Шакша в Башкирии случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Информация об этом разошлась в социальных сетях. Как сообщается, большегруз DAF протаранил легковой автомобиль с правого борта и фактически смял его. По словам очевидцев, в результате аварии погиб водитель легковушки.
Согласно 

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На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
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11 января 2017, 05:28
На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

На трассе в Башкирии два человека погибли и семь пострадали в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек. Авария случилась в Аургазинском районе республики, сообщают местные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
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9 января 2017, 12:35
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