20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
Авария произошла около одиннадцати часов дня на 18 км автодороги Бижбуляк-Аитово-граница Оренбургской области. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительной информации, отечественная модель врезалась большегруз, который двигался навстречу. В результате сильнейшего удара 82-летний водитель вазовской модели скончался на месте. 39-летний водитель грузовика из Белебеевского района остался жив. Сейчас все детали этой дорожной трагедии устанавливаются в ходе проводимой проверки.
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