На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
По сведениям Госавтоинспекции, 27-летний водитель грузового транспортного средства SСАNIА, в составе полуприцепа, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет с дальнейшим опрокидыванием автомобиля. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.
Водителя доставили в стационар, но, к счастью, госпитализация ему не понадобилась. Сейчас специалисты занимаются установлением всех обстоятельств инцидента на трассе.
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