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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и

Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"

В четверг, 15 июня, под Самарой на кинельской трассе столкнулись фура и грузовая «Газель». В результате кабина малой машины оказалась смята. Водитель оказался зажат между большегрузом и кузовом своего автомобиля.

По данным полиции, авария случилась в 17:25 минут. Чтобы 
16 июня 2017, 09:33
В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи

В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи

В четверг, 15 июня, в Самаре на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение трамваев. По предварительной информации, вазовская «пятерка» сбила пожилую женщину, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Авария случилась прямо 

15 июня 2017, 03:04
Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Магнитовская фура, бензовоз и рефрижератор столкнулись на М-5 под Сызранью

Сегодня, 14 июня, около 17:00 на трассе М-5 «Урал» у села Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.
 
Как пишет «КТВ – Луч», там столкнулись три грузовика - бензовоз, магнитовская фура MAN 
14 июня 2017, 10:57
В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто 

13 июня 2017, 05:24
В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

В Башкирии на мосту над железнодорожными путями повисла полицейская машина

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
Свидетели инцидента оперативно разместили снимки с места происшествия в Сети. На 

13 июня 2017, 03:25
В Ленинском районе Самары выключились светофоры

В Ленинском районе Самары выключились светофоры

Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской 
8 июня 2017, 11:53
Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Накануне на трассе Оренбург-Самара случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия произошла в восьми километрах от населенного пункта Подгородняя Покровка.
В результате столкновения Volkswagen Polo и грузовой ГАЗели погибла женщина-пассажир. Водители обоих транспортных средств были травмированы, сотрудники скорой помощи доставили их в 

7 июня 2017, 11:08
В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
Транспортные средства врезались лоб в лоб на перекрестке. Больше пострадала вазовская модель, 

5 июня 2017, 08:03
Теплоход затонул в речном порту Ульяновска

Теплоход затонул в речном порту Ульяновска

Транспортная прокуратура начала проверку после затопления теплохода в Ульяновском речном порту. Как информируют региональные агентства, в результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет, попадания нефтепродуктов в акваторию Волги не произошло.
По информации надзорного ведомства, теплоход МБ-6120 принадлежит ульяновской судоходной компании «Фобос». Плавсредство 

19 апреля 2017, 01:30
В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

В Ульяновске будут выпускать разработанные в Самаре самолеты-амфибии

Самарские самолеты-амфибии уезжают в Ульяновск. Четырех- и шестиместные суда Л-142 и Л-162, разработанные самарским «АвиаТехом», начнут серийно производить на территории ульяновской «Портовой особой экономической зоны». Экспертный совет госкомпании одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ. Для реализации проекта в 

3 апреля 2017, 03:50
Два водителя погибли при лобовом столкновении иномарок в Ульяновской области

Два водителя погибли при лобовом столкновении иномарок в Ульяновской области

В Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Авария случилась на трассе М-5, сообщают региональные информагентства.
Согласно предварительной информации, 36-летний водитель машины "Пежо Боксер" не справился с управлением и оказался на встречной полосе. На полной скорости он врезался 

14 декабря 2016, 12:10
В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры

В Ульяновске нашли оружие времен VII века до нашей эры

Работники одного из ульяновских заводов, занимающихся производством железобетонных конструкций, нашли в привезенной на предприятие песчано-гравийной смеси древний бронзовый чекан. Эта металлическая часть ударного древкового вооружения, напоминающего топор, учеными датируется 7-6 веками до нашей эры.
Находку возрастом более 2,5 тысяч лет 

24 ноября 2016, 02:13
Водитель «Приоры» погиб в ДТП с большегрузом MAN под Самарой - подробности

Водитель «Приоры» погиб в ДТП с большегрузом MAN под Самарой - подробности

Авария произошла в ночь на 8 февраля, примерно в 01:40, в Красноярском районе. На 64-м километре автодороги Самара – Ульяновск столкнулись Lada Priora и грузовик MAN. Водитель «Приоры» погиб. Ему был 31 год.

По версии полиции, автомобилист на 
9 февраля 2015, 04:18
В Самарской области в ДТП с большегрузами за выходные погибли 3 человека

В Самарской области в ДТП с большегрузами за выходные погибли 3 человека

По данным ГИБДД, за минувшие выходные в Самарской области произошло два столкновения с участием грузовых автомобилей. Погибли люди.
 
Первая авария произошла в субботу, 7 февраля. В Искалинском районе водитель вазовского легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с 
9 февраля 2015, 10:43
В Самарской области в результате ДТП перевернулась 24-тонная цистерна с ацетоном

В Самарской области в результате ДТП перевернулась 24-тонная цистерна с ацетоном

Полиция выясняет обстоятельства автомобильной аварии, произошедшей утром в воскресенье, 9 февраля, на 6-м километре автодороги "Челновершины - Сергиевск - Кошки". Большегруз Scania с 24-тонной цистерной ацетона съехал на обочину и опрокинулся на бок. Разлива содержимого цистерны не произошло.

На место происшествия 

10 февраля 2014, 10:30
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