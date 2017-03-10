Суд Свердловской области огласил вердикт по делу экс-полицейского Арсена Байрамбекова. За совершение шести ритуальных и заказных убийств он получил 13 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший изучению оккультных обрядов, убил четверых бездомных. Утверждается, что при этом он старался следовать неким канонам обряда жертвоприношения. В частности, убийства сопровождались произнесением определенных текстов и совершались в темное время суток в лесу, в выложенном из камней круге, при свете костра.
Кроме того, на счету Байрамбекова два заказных убийства в 2002 и 2010 годах. Служители Фемиды признали его виновным по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
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