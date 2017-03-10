В Самаре в психбольницу отправили подростка, убившего своего отца В Самаре в психбольницу отправили подростка, которого обвиняли в убийстве отца, покушении на жизнь мамы и сестры



Сегодня Кировский районный суд Самары вынес решение по делу 15-летнего подростка, которого обвиняли в убийстве отца, нападении на мать и сестру. Напомню, …