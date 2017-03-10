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Материалы по теме:

Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

Правительство Самарской области и региональное министерство имущественных отношений хотят получить долю в собственности вновь созданного Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий иск к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области 

10 марта 2017, 11:32
В Тольятти заведующая детским садом

В Тольятти заведующая детским садом "Дружба" получала зарплату за "несуществующих" работников

Женщина обвиняется в мошенничестве с использованием должностных полномочий.
Прокурорская проверка установила, что Людмила Мордасова получила из бюджета Автограда 148 тысяч рублей на зарплаты лицам, которые никогда не работали в детсаду № 170 "Дружба" и были трудоустроены фиктивно. Таким образом заведующая 

9 марта 2017, 04:17
Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Главу одного из российских банков обвинили в афере на 1,35 млрд рублей

Представители правоохранительных органов завели уголовное дело на главу одного из отечественных банков. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 1,35 млрд рублей.
По сведениям московского главка МВД, мужчина, являясь членом кредитного комитета, одобрял сделки по покупке подложных векселей различных фирм. 

9 марта 2017, 11:45
Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Самарской мэрии предъявили иск на 37 млн рублей

Скандал вокруг лизинговых платежей за пользование транспортом самарской мэрией продолжается. ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» подала очередной иск в арбитражный суд области. На этот раз речь идет о взыскании с городского департамента транспорта задолженности в размере почти 37 миллионов рублей. Из 

9 марта 2017, 10:55
В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» не поделило с самарским областным Центром размещения рекламы щиты вдоль автотрасс. Казенное учреждение в арбитражном суде требует заставить региональное бюджетное учреждение восстановить 14 демонтированных рекламных конструкций, расположенных на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе 

2 марта 2017, 03:37
МВД и Минфин РФ считают завышенными иск Татьяны Ерилкиной

МВД и Минфин РФ считают завышенными иск Татьяны Ерилкиной

Татьяна Ерилкина, экс-председатель правления "Волга-Кредит" банка, оправданная по уголовному делу о мошенничестве, требует компенсировать моральный вред за незаконное уголовное преследование. Речь идет о сумме в миллион рублей. Напомним, в прошлом году суд отменил вынесенный ей обвинительный приговор за мошенничество 
2 марта 2017, 02:09
В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В Самаре огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 

27 февраля 2017, 05:09
Сегодня вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи

Сегодня вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи

Сегодня в Самарском областном суде вынесут приговор предполагаемым убийцам экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и членов его семьи. На скамье подсудимых - Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Захрабов. Для первых двух обвиняемых гос.обвинитель запрашивает пожизненный срок, для 

22 февраля 2017, 11:55
Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Ленинский районный суд Самары огласил приговор директору компаний "Гелиос" и "Арго" Юлии Жильцовой. Женщину признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, она брала займы у населения под 78% годовых. Однако обещанных денег 125 вкладчиков так и не получили. Общий 

9 февраля 2017, 03:12
В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

Александр Казаковцев не дожил до суда - умер в следственном изоляторе. Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в 
8 февраля 2017, 02:07

"Телефонный террорист", который грозился подорвать ТЦ "Космопорт", отправится в колонию

Сегодня Советский районный суд Самары вынес решение по делу Хурсанда Амунбекова. По версии следствия, в декабре 2015-ого нелегальный мигрант позвонил на номер 112 и сообщил, что через час "Космопорт" взлетит на воздух. Добавил: это подарок к Новому году от запрещенной 

7 февраля 2017, 03:19
Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры

Двое самарцев осуждены за угон раритетной «Чайки» Генпрокуратуры

В Москве суд вынес приговор двум самарским музыкантам, которых признали виновными в угоне раритетного автомобиля «Чайка», числящегося на балансе Генпрокуратуры. Летом 2016 года машину угнали из автосервиса, где она проходила техосмотр. Примечательную модель с затемненными стеклами заметили полицейские. Люди, ехавшие 

1 февраля 2017, 10:02
Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в 

10 января 2017, 03:19
Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Следственный комитет по Самарской области: в ходе распития спиртного убито 8 человек

Еще один был тяжело ранен и скончался в больнице. Это статистика за 8 дней января. Все конфликты произошли на бытовой почве.
Пожары за новогодние праздники унесли жизни шестерых. Из 54 случаев возгораний большинство произошло в жилом секторе. Сгорело 14 автомобилей.

9 января 2017, 05:44
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве 
9 января 2017, 01:34
В Самаре в психбольницу отправили подростка, убившего своего отца

В Самаре в психбольницу отправили подростка, убившего своего отца

В Самаре в психбольницу отправили подростка, которого обвиняли в убийстве отца, покушении на жизнь мамы и сестры
 
Сегодня Кировский районный суд Самары вынес решение по делу 15-летнего подростка, которого обвиняли в убийстве отца, нападении на мать и сестру. Напомню, 

13 октября 2016, 10:09
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