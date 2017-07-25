Минстрой планирует в 10 раз ужесточить ответственность за некачественную водопроводную воду. В ведомстве подготовили поправки в административный кодекс, которые увеличивают штраф для юрлиц с 30 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предлагаются и допсанкции за невыполнение мероприятий по повышению качества воды. Эксперты отмечают, что штрафы, действующие сейчас, слабо стимулируют водоканалы устранять выявленные нарушения. 37% систем водоснабжения в стране сегодня не соответствуют санитарным нормам.
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У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду
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20 июля 2017, 03:16
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Волга показала рекорд и уходит
15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.
Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на …
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19 июля 2017, 09:31
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Волгу пришлось расходовать вхолостую
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11 июля 2017, 03:27
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Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?
Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура …
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3 июля 2017, 01:30
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SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов
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16 июня 2017, 02:25
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Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
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5 июня 2017, 03:11
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30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол
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5 июня 2017, 01:38
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Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 тысяч рублей
Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут увеличиться до 20 тыс. рублей. Об этом 1 июня заявил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов в кулуарах ПМЭФ-2017, информируют российские агентства.
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1 июня 2017, 05:19
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Виртуальная отсидка: В будущем заключенные смогут отбывать наказание «мысленно»
Исследователи из Соединенных Штатов под руководством известного ученого Ребекки Роуч предложили альтернативный метод наказания для преступников. Специалисты предлагают обманывать мозг осужденных, заставляя считать, что они отбыли многолетний срок, когда в действительности прошло лишь несколько часов. Об этом рассказывают зарубежные издания.
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29 мая 2017, 05:10
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Александр Хинштейн хочет добиться отправки Васильевой в Самарскую область
Отбывать наказание в Самарскую область, возможно, уже в ближайшее время отправится бывший руководитель департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ, член совета директоров "Оборонсервиса" Евгения Васильева. Такое развитие событий стало возможным благодаря активности депутата Александр Хинштейна, который представляет Самарскую область в …
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14 мая 2015, 12:10
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Самарские полицейские вышли в Думу с инициативой ввести новое наказание за распитие спиртных напитков в общественных местах
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12 февраля 2015, 12:46
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Житель Самары осужден на 8 лет за убийство матери
Прокуратурой Советского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего Сергея Котенева, обвиняемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как было установлено, между Котеневым и его матерью произошла …
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17 января 2014, 12:35