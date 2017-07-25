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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

Житель Самары через суд сумел добиться от управляющей компании перерасчета. У него из крана шла желтая жидкость, за которую его заставляли платить как за холодную воду. По данным судебных приставов, она была крайне неприятна на вкус. Мужчина написал жалобу в 

20 июля 2017, 03:16
Волга показала рекорд и уходит

Волга показала рекорд и уходит

15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.

Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на 
19 июля 2017, 09:31
Волгу пришлось расходовать вхолостую

Волгу пришлось расходовать вхолостую

Жигулевская ГЭС продолжает работать в режиме повышенной приточности. В связи с непрекращающимися осадками расход воды через створы гидрообъекта достиг значения в 13 тысяч кубометров в секунду - это максимальный показатель с 1994 года. Каждый третий куб воды энергетики вынуждены сбрасывать 
11 июля 2017, 03:27
Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?

Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?

Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура 

3 июля 2017, 01:30
SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов

SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов

Начиная с сегодняшнего дня, всех самарцев, у кого есть неоплаченные штрафы, будут уведомлять о скором их взыскании в смс-сообщениях. Они будут приходить от абонента "FSSP ROSSII" и сообщать о том, что в отношении человека возбуждено производство. Сейчас эти долги снимаются 

16 июня 2017, 02:25
Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
Недавний сильный ураган застал врасплох жителей 

5 июня 2017, 03:11
30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

В Самаре ежедневно штрафуют около трех десятков водителей, чьи автомобили сильно затонированы. С начала года на любителей темных стекол составлено более 2000 административных протоколов. В одном из таких рейдов ГИБДД побывала наша съемочная группа.

С приходом лета число водителей, 
5 июня 2017, 01:38
Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 тысяч рублей

Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут вырасти до 20 тысяч рублей

Штрафы для неплательщиков системы «Платон» могут увеличиться до 20 тыс. рублей. Об этом 1 июня заявил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов в кулуарах ПМЭФ-2017, информируют российские агентства.
Как утверждается, соответствующий законопроект уже подготовлен Минтрансом. Документ отправлен на рассмотрение кабмина.
В частности, 

1 июня 2017, 05:19
Виртуальная отсидка: В будущем заключенные смогут отбывать наказание «мысленно»

Виртуальная отсидка: В будущем заключенные смогут отбывать наказание «мысленно»

Исследователи из Соединенных Штатов под руководством известного ученого Ребекки Роуч предложили альтернативный метод наказания для преступников. Специалисты предлагают обманывать мозг осужденных, заставляя считать, что они отбыли многолетний срок, когда в действительности прошло лишь несколько часов. Об этом рассказывают зарубежные издания.

29 мая 2017, 05:10
Александр Хинштейн хочет добиться отправки Васильевой в Самарскую область

Александр Хинштейн хочет добиться отправки Васильевой в Самарскую область

Отбывать наказание в Самарскую область, возможно, уже в ближайшее время отправится бывший руководитель департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ, член совета директоров "Оборонсервиса" Евгения Васильева. Такое развитие событий  стало возможным благодаря активности  депутата Александр Хинштейна, который представляет Самарскую область в 
14 мая 2015, 12:10
Самарские полицейские вышли в Думу с инициативой ввести новое наказание за распитие спиртных напитков в общественных местах

Самарские полицейские вышли в Думу с инициативой ввести новое наказание за распитие спиртных напитков в общественных местах

Самарские полицейские вышли в Самарскую губернскую думу с инициативой ввести новое наказание за распитие спиртных напитков в общественных местах, а также во дворах, на детских площадках и в подъездах. Речь идет об обязательных работах на срок до двадцати пяти часов. 

12 февраля 2015, 12:46
Житель Самары осужден на 8 лет за убийство матери

Житель Самары осужден на 8 лет за убийство матери

Прокуратурой Советского района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего Сергея Котенева, обвиняемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как было установлено, между Котеневым и его матерью произошла 

17 января 2014, 12:35
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