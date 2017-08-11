В России предложили запретить прямую продажу автомобилей из рук в руки Реализация транспортных средств с пробегом в частном порядке может оказаться в России под запретом. С таким предложением к Минпромторгу обратилась ассоциация «Российские автомобильные дороги».

По мнению экспертов, в настоящее время многие неприятные ситуации на трассах происходят по причине невысокого качества …