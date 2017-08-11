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«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Опубликован топ-10 самых популярных марок авто с пробегом в РФ

Опубликован топ-10 самых популярных марок авто с пробегом в РФ

Российские эксперты компании "Автостат Инфо" проанализировали сведения по реализации транспортных средств с пробегом за период с января по май 2017 года. В итоге был составлен рейтинг наиболее востребованных марок на вторичном рынке.
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Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

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В России предложили запретить прямую продажу автомобилей из рук в руки

В России предложили запретить прямую продажу автомобилей из рук в руки

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Toyota Corolla стала в России самым популярным авто с пробегом

Toyota Corolla стала в России самым популярным авто с пробегом

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6 марта 2017, 08:48
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