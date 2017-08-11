Согласно последним статистическим данным, в РФ за период апрель-июнь по сравнению с первым кварталом 2017 года на 3,6% подешевели автомобили с пробегом. При этом, по результатам 1-го полугодия, средний ценник на подержанные машины в России составляет 435 034 рубля, что на 1,3% выше значений аналогичного прошлогоднего периода и на 0,6% больше, чем во 2-м полугодии 2016-го.
Онлайн-аукцион CarPrice обнародовал прогноз, по которому незначительно дешеветь подержанные автомобили будут в России до конца августа. По словам экспертов, в этом году среди иномарок лучше других реализовывались Ford Focus III, Ford Focus II, Opel Astra H, Peugeot 308 и Chevrolet Lacetti. Порядка 42% проданных подержанных машин выпущено в 2010-2013 годах. При этом наиболее популярные авто этого сегмента эксплуатировались 9 лет.
Вместе с тем, в крупнейших российских городах, кроме столицы и Санкт-Петербурга, популярными остаются пятилетние автомобили. Самые дорогие подержанные машины предлагают в Краснодаре. Средняя цена автомобиля с пробегом там составляет 528 653 рубля.
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