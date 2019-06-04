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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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Ну вот, опять: В Самаре водитель «Делимобиля» снес дорожный знак
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11 мая 2019, 01:57
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"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС
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20 апреля 2019, 02:17
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Самарская область попала в ТОП-10 регионов, самых опасных для водителей и пешеходов
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8 апреля 2019, 07:37
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В Самаре шофер Toyota протаранил бордюр
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8 апреля 2019, 01:38
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Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре
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20 ноября 2018, 03:41
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Невезучий «делимобиль»: В Самаре пьяный водитель разбил еще одно арендованное авто
В ночь с 9 на 10 ноября в Самаре произошло ещё одно ДТП с автомобилем службы каршеринга. На этот раз водитель арендованной машины потерял управление, вылетел с дороги и снёс столб, передают активисты "Ночного патруля" в своем паблике ВК. …
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10 ноября 2018, 04:20
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В блогах: «Столичные тренды в части общественного транспорта дошли до Самары»
Блогер togobitskiy рассказал, что в Самаре все-таки появился «Делимобиль»: «Спустя 5 лет столичные тренды в части общественного транспорта дошли и до Самары - начал работу московский сервис каршеринга «Делимобиль». Вкратце это поминутная аренда автомобиля. Минута стоит 7-8 рублей в …
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20 февраля 2018, 03:38
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Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД
Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.
Знаки, запрещающие парковку по …
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19 февраля 2018, 08:01
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Все деньги, собираемые в виде штрафов за нарушения ПДД, предлагают направить на ремонт дорог
Министерство транспорта России подготовило законопроект о поправках в бюджетный кодекс страны. Изменения будут касаться формирования так называемых дорожных фондов.
По мнению авторов документа, все деньги, которые собираются в виде штрафов за нарушения правил дорожного движения с автомобилистов и пешеходов, …
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22 января 2018, 09:52
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Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях
О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
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18 декабря 2017, 10:12
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В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках
В Российской Федерации начали действовать поправки в правила движения транспорта на круговых перекрестках. Данная норма обнародована на портале кабмина.
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8 ноября 2017, 09:16
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