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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
Ну вот, опять: В Самаре водитель «Делимобиля» снес дорожный знак

Ну вот, опять: В Самаре водитель «Делимобиля» снес дорожный знак

В ночь пятницы на субботу, с 10 на 11 мая в Самаре произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля, рассказывают очевидцы в соцсетях. В 15-ом микрорайоне водитель «Делимобиля» протаранил дорожный знак.
 
Водитель на каршеринговом авто снес знак на пересечении 
11 мая 2019, 01:57

"Бойтесь, байкеры!" В Самаре открыл новый сезон мотовзвод ДПС

В Самаре открылся новый сезон работы мотовзвода ДПС, информирует ГИБДД по Самарской области. Задачи полиции на мотоциклах: надзор за дорожным движением и пресечение нарушений со стороны мотоциклистов. В технопарке подразделения – 5 мотоциклов BMW, которые могут разгоняться до 200 километров 

20 апреля 2019, 02:17
Самарская область попала в ТОП-10 регионов, самых опасных для водителей и пешеходов

Самарская область попала в ТОП-10 регионов, самых опасных для водителей и пешеходов

Самарская область - в ТОП-10 российских регионов, самых опасных для водителей и пешеходов. Рейтинг подготовила ГИБДД. По данным ведомства, в 2018 году на самарских дорогах пострадали почти 5300 человек. Это 8-й показатель по стране. Первое место в сомнительном списке досталось 
8 апреля 2019, 07:37
В Самаре шофер Toyota протаранил бордюр

В Самаре шофер Toyota протаранил бордюр

В воскресенье, 7 апреля, автомобилист наехал на препятствие в областной столице. 45-летний водитель иномарки Toyota ехал по улице Авроры со стороны Дыбенко. Он направлялся к улице Антонова-Овсеенко, но потерял управление машиной и она наехала на бордюрный камень. В ДТП пострадал 
8 апреля 2019, 01:38
Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре

Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре

19 ноября в Самаре произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Женщина за рулем арендованного «Хендэ Соляриса» двигалась по улице Ульяновской. Там она столкнулась с «Рено Дастер», а после этого врезалась в дерево. Уточняется, что авария обошлась без пострадавших.
20 ноября 2018, 03:41
Невезучий «делимобиль»: В Самаре пьяный водитель разбил еще одно арендованное авто

Невезучий «делимобиль»: В Самаре пьяный водитель разбил еще одно арендованное авто

В ночь с 9 на 10 ноября в Самаре произошло ещё одно ДТП с автомобилем службы каршеринга. На этот раз водитель арендованной машины потерял управление, вылетел с дороги и снёс столб, передают активисты "Ночного патруля" в своем паблике ВК
10 ноября 2018, 04:20
В блогах: «Столичные тренды в части общественного транспорта дошли до Самары»

В блогах: «Столичные тренды в части общественного транспорта дошли до Самары»

Блогер togobitskiy рассказал, что в Самаре все-таки появился «Делимобиль»: «Спустя 5 лет столичные тренды в части общественного транспорта дошли и до Самары - начал работу московский сервис каршеринга «Делимобиль». Вкратце это поминутная аренда автомобиля. Минута стоит 7-8 рублей в 
20 февраля 2018, 03:38
Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

Знаки, запрещающие парковку по 

19 февраля 2018, 08:01
Все деньги, собираемые в виде штрафов за нарушения ПДД, предлагают направить на ремонт дорог

Все деньги, собираемые в виде штрафов за нарушения ПДД, предлагают направить на ремонт дорог

Министерство транспорта России подготовило законопроект о поправках в бюджетный кодекс страны. Изменения будут касаться формирования так называемых дорожных фондов.

По мнению авторов документа, все деньги, которые собираются в виде штрафов за нарушения правил дорожного движения с автомобилистов и пешеходов, 
22 января 2018, 09:52
Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
Стандарт регламентирует установку знаков направления размещения парковки. В ряде случаев, отмечают 

18 декабря 2017, 10:12
В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

В Российской Федерации начали действовать поправки в правила движения транспорта на круговых перекрестках. Данная норма обнародована на портале кабмина.
В правилах теперь появляется положение, регламентирующее движение на кольце. Как следует из документа, приоритет при въезде на перекресток получают автомобили, которые 

8 ноября 2017, 09:16
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