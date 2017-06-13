В пятницу, 2 июня, в Самаре начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Отключать горячую воду у потребителей будут поочередно в четыре этапа, сообщили в «ПТС».

Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, …