Россияне имеют право на возмещение морального вреда, если услуги ЖКХ им оказывают не должным образом. На это указал пленум Верховного суда, информируют российские агентства.
Речь здесь прежде всего ведется о серьезных перебоях с водой и электроснабжением. В таких случаях граждане могут также требовать уменьшения стоимости услуг ЖКХ вплоть до полной отмены оплаты. А еще они вправе ставить вопрос о снижении квартплаты.
Тут следует отметить, что управляющие компании нередко обходят процедуру составления акта о неудовлетворительном качестве услуг либо оформляют такие бумаги заведомо неверно. Верховный суд разъясняет: доказательством в споре с представителями ЖКХ может стать не только акт, но и показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, выводы экспертов.
И еще один серьезный момент: задолженность по платежам не может являться однозначным поводом для отключения воды и электроэнергии. Как поясняется в документе, данная форма воздействия должна быть адекватна сумме долга.
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