  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/nash-otvet-zhkh-verhovnyy-sud-razreshil-rossiyanam-ne-platit-za-plohie-uslugi/13062017
7
18
26
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                         888     888               d8b  8888888b.            
                         888     888               Y8P  888   Y88b           
                         888     888                    888    888           
 88888b.d88b.   888d888  Y88b   d88P   .d88888    8888  888   d88P   .d8888b 
 888 "888 "88b  888P"     Y88b d88P   d88" 888    "888  8888888P"   d88P"    
 888  888  888  888        Y88o88P    888  888     888  888         888      
 888  888  888  888         Y888P     Y88b 888     888  888         Y88b.    
 888  888  888  888          Y8P       "Y88888     888  888          "Y8888P 
                                           888     888                       
                                           888    d88P                       
                                           888  888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина

Жертва самарского ЖКХ: из-за управляющей компании, которая не сделала свою работу, погибла женщина

В Самаре за смерть женщины в результате падения глыбы льда ответит управляющая компания. Трагедия произошла 26 марта около дома №109 на улице Вольской. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако 42-летняя пострадавшая скончалась до прибытия медиков. По словам врачей, шансов выжить 
5 июня 2017, 03:50
Сухой сезон: В Самаре горячую воду отключат на 2 недели

Сухой сезон: В Самаре горячую воду отключат на 2 недели

Завтра  в ряде районов Самары снова отключат горячую воду. Начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22-го Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Ташкентская. Работы будут идти две 

1 июня 2017, 11:19
В июне часть Самары останется без горячей воды

В июне часть Самары останется без горячей воды

В пятницу, 2 июня, в Самаре начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Отключать горячую воду у потребителей будут поочередно в четыре этапа, сообщили в «ПТС».

Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 

30 мая 2017, 10:28
Когда в дома самарцев дадут холодную воду?

Когда в дома самарцев дадут холодную воду?

В поселках  Мехзавод, Крутые Ключи и «Новая Самара»  в очередной раз нет холодной воды. Коммунальщики отключили ее после того, как обнаружили течь на водоводе диаметром 700 мм. Они предполагают, что трубу, глубина пролегания которой составляет 7 метров,  снова повредили дорожные 

26 мая 2017, 10:24
Прокуратура снизила цены на воду

Прокуратура снизила цены на воду

Самарское Министерство энергетики и ЖКХ по требованию прокуратуры снизило темпы роста цен на питьевую воду и водоотведение. Ранее надзорный орган проверил соблюдение требований закона при изменении тарифов на коммунальные услуги. Были выявлены нарушения. В частности, приказ Минэнерго от 08 ноября 2016 

24 мая 2017, 03:28
Минюст требует запретить

Минюст требует запретить "Свидетелей Иеговы"

Минюст России обратился в Верховный Суд с требованием объявить "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретить их деятельность по всей стране. Власти неоднократно уличали сторонников этой церкви в распространении запрещенной литературы, в которой присутствуют тексты, направленные на возбуждение вражды и унижение 

16 марта 2017, 03:32
За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы

За неправильное начисление платы за ЖКХ управляющие компании ждут штрафы

Управляющие компании начнут штрафовать в случае неправильного начисления платы за предоставленные коммунальные услуги. Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева вступило в силу 1 января. Деньги должны поступать на счета собственников жилья одновременно с перерасчетом. Только вот механизма для 

18 января 2017, 03:15
С 1 октября подорожает стоимость некоторых коммунальных услуг

С 1 октября подорожает стоимость некоторых коммунальных услуг

С 1 октября подорожает и стоимость некоторых коммунальных услуг. На рубль и 54 копейки увеличится цена кубометра холодной воды. На 2 рубля и 7 копеек - водоотведения. В соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы областное министерство энергетики и ЖКХ скорректировало 
27 сентября 2016, 01:42
ФАС предложила увязать стоимость услуг ЖКХ с их качеством

ФАС предложила увязать стоимость услуг ЖКХ с их качеством

В Федеральной антимонопольной службе России зашла речь об изменении схемы оплаты услуг ЖКХ. Их расценки, как говорят в ведомстве, должны находиться в прямой зависимости с качеством предоставления.
В частности, предлагается сделать дешевле плохие услуги. Работники ФАС станут подписывать специальные соглашения 

19 августа 2016, 02:24
Верховный суд поставил точку в споре вокруг правомерности создания резервного фонда губернатора Самарской области

Верховный суд поставил точку в споре вокруг правомерности создания резервного фонда губернатора Самарской области

Законность его существования в конце 2015 года подвергла сомнению прокуратура Самарской области. Тогда ведомство сочло, что работа Фонда губернатора противоречит федеральному законодательству, и попыталась запретить в судебном порядке. 13 апреля состоялось заседание Верховного Суда в расширенном составе. Изучив материалы и выслушав 

15 апреля 2016, 04:18
Осужденный за убийство двух девочек Михаил Назаров пытается обжаловать приговор в Верховном суде РФ

Осужденный за убийство двух девочек Михаил Назаров пытается обжаловать приговор в Верховном суде РФ

В Верховный суд РФ поступила новая жалоба от Михаила Назарова, осужденного пожизненно за убийство двух 16-летних девочек в Самаре.

Как уже сообщала «ТЕРРА», мужчину также признали виновным ещё в двух десятках преступлений – разбоях, изнасилованиях, вовлечении подростков в 
8 октября 2015, 02:54
Верховный суд запретил строительство в парке «Самарская Лука»

Верховный суд запретил строительство в парке «Самарская Лука»

Любое строительство на территории национального парка «Самарская Лука» запрещено Верховным судом. Пункт утвержденного федеральным Министерством природы положения о национальном парке признан высшей судебной инстанцией страны незаконным, сообщает «Гринпис». Как в свое время рассказывала «ТЕРРА», в июле было решено перевести часть 
4 сентября 2015, 09:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна