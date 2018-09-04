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Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок
Федеральные СМИ сообщают о массовом вбросе в банкоматы старого образца, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого некоторые финансовые институты такие, как "Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанка" и "Почта банк" отказались от приема пятитысячных купюр до тех …
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4 сентября 2018, 10:01
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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
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25 августа 2018, 11:15
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В России дешевеет красная рыба
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24 августа 2018, 11:15
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На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
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21 августа 2018, 09:53
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И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова
Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые …
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23 июля 2018, 09:43
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Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам
Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через …
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9 июля 2018, 10:24
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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.
Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.
Роспотребнадзор …
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9 июля 2018, 10:04
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224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару
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6 июля 2018, 04:33
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Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму
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5 июля 2018, 10:46
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Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки
4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении …
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4 июля 2018, 09:38