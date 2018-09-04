11
15
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок

Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок

Федеральные СМИ сообщают о массовом вбросе в банкоматы старого образца, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого некоторые финансовые институты такие, как "Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанка" и "Почта банк" отказались от приема пятитысячных купюр до тех 
4 сентября 2018, 10:01
45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

Большинство жителей Самары считают, что в старости можно жить на доход от сдачи в аренду квартиры, но не верят, что смогут заработать на такое жильё. Примерно тысячу жителей города в возрасте от 18 до 45 лет опросили специалисты портала N1.RU 
25 августа 2018, 11:15
В России дешевеет красная рыба

В России дешевеет красная рыба

В России из-за рекордного улова начали резко снижаться цены на красную рыбу. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, оптовая стоимость горбуши с начала августа упала сразу на 40 рублей - со 190 до 150 рублей за килограмм. Стремительно теряет в 
24 августа 2018, 11:15
На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
21 августа 2018, 09:53
И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

И горы по плечу: инвалиды-экстремалы из Сызрани отправятся покорять Перевал Дятлова

Команда путешественников из Сызрани отправилась на легендарный Перевал Дятлова. Все они люди с ограниченными возможностями здоровья. Экстремалы намерены преодолеть 4 тысячи километров на внедорожниках. Отрезок в 200 километров пролегает через труднопроходимые трассы Северного Урала. Часть пути идет через реки, которые 
23 июля 2018, 09:43
Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через 
9 июля 2018, 10:24
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.

Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.

Роспотребнадзор 
9 июля 2018, 10:04
224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

За июнь в Самаре побывали 224 тысячи туристов. Благодаря своей популярности у болельщиков Самара заняла 4 место в топе самых любимых городов-организаторов Мундиаля после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Кстати, средний рост турпотока по 11 городам, где проходят матчи футбольного 
6 июля 2018, 04:33
Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму снижается. Об этом заявил глава комитета  по санаторно-курортному комплексу и туризму в местном парламенте Алексей Черняк. По его словам, средняя цена отдыха на полуострове по сравнению с концом июня упала на 8 тысяч рублей. При 
5 июля 2018, 10:46
Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении 
4 июля 2018, 09:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх