Эксперты проанализировали объемы реализации автомобилей на отечественном рынке в июле. Как выяснилось, лидером оказалась южнокорейская KIA Rio.
За прошлый месяц в России продали 8,4 тыс. автомобилей модели KIA Rio. Прирост составил порядка 11%.
«Серебро» в этом рейтинге досталось LADA Granta, купить которую в июле решились 8,1 тыс. россиян. Увеличение по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило около 28%. Это вызвало некоторое удивление специалистов, так как в период отпусков авторынок находится в стагнации.
Замыкает топ-3 модель Hyundai Solaris, продемонстрировавшая отрицательную динамику. В общей сложности в июле продано 6,9 тыс. авто (-12%). Кстати, с начала календарного года KIA Rio не покидает ежемесячные списки лучших по объемам реализации в РФ.
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