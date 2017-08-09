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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Эксперты: В России кроссоверы стали популярнее машин B-класса

Эксперты: В России кроссоверы стали популярнее машин B-класса

Согласно статистическим данным, в России в последнее время постоянно растет спрос на кроссоверы. Как говорят эксперты «Автостата», по популярности эта разновидность транспортных средств уже обошла автомобили B-класса.
За первое полугодие 2017-го вседорожники различного типа разошлись по стране тиражом в 273,9 

21 июля 2017, 05:29
Honda запатентовала интерьер автомобиля с прямоугольным рулем

Honda запатентовала интерьер автомобиля с прямоугольным рулем

Японская корпорация Honda запатентовала салон нового спорткара, который в линейке автопроизводителя будет на ступень ниже NSX. Одна из основных отличительных особенностей модели в том, что она станет комплектоваться прямоугольным рулем.
Патентные изображения разместило издание AutoGuide. Автоновинка будет двухместной. Какие-то элементы 

20 июля 2017, 12:22
В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

В России разработают правила техосмотра для электрокаров и гибридов

До конца 2017 года Минпромторг РФ подготовит регламент прохождения технического осмотра для автомобилей с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В настоящее время, поясняют эксперты, в регламентах нет требований 

19 июля 2017, 03:25
Названы официальные цены на все комплектации нового KIA Rio в России

Названы официальные цены на все комплектации нового KIA Rio в России

Представители корейской автомобильной корпорации Kia назвали официальную стоимость и привели характеристики нового поколения седана Rio. Цена автоновинки стартует с отметки 699 000 руб.
Обновленный Kia Rio получит 1,4-литровый мотор мощностью 100 л.с.. Также для россиян будет доступен 1,6-литровый двигатель производительностью 123 

18 июля 2017, 11:16
Опубликован топ-10 самых популярных марок авто с пробегом в РФ

Опубликован топ-10 самых популярных марок авто с пробегом в РФ

Российские эксперты компании "Автостат Инфо" проанализировали сведения по реализации транспортных средств с пробегом за период с января по май 2017 года. В итоге был составлен рейтинг наиболее востребованных марок на вторичном рынке.
Лидером на рынке подержанных машин остается LADA. Этих 

14 июля 2017, 06:37
Эксперты назвали лучшие автомобили 2017 года

Эксперты назвали лучшие автомобили 2017 года

Эксперты авторитетного английского издания Autocar составили рейтинг лучших моделей 2017 года, продемонстрировавших самые впечатляющие динамические показатели. При этом в ТОП-5 попали не только совершенно новые автомобили, но и рестайлинговые.
В лидерах оказались модели от Aston Martin, Volkswagen, Alfa Romeo, McLaren 

10 июля 2017, 02:02
Составлен топ-8 кроссоверов в России стоимостью до миллиона рублей

Составлен топ-8 кроссоверов в России стоимостью до миллиона рублей

Автоэксперты составили топ-8 самых доступных кроссоверов с АКПП по цене до 1 миллиона рублей. Наиболее дорогим представителем этого перечня считается Ford EcoSport за 990 тыс. рублей, а самым дешевым – Brilliance V5 за 781 тыс..
Также за 979 тыс. рублей 

3 июля 2017, 05:17
BMW снизит цены на некоторые модели в России

BMW снизит цены на некоторые модели в России

Стоимость автомобилей концерна в России изменится с 1 июля. Ряд моделей вырастут в цене в среднем на 1,9%, однако некоторые подешевеют из-за появления новых сравнительно доступных комплектаций. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на официальное сообщение российского офиса компании.

14 июня 2017, 02:05
Названы российские регионы с самыми высокими продажами новых автомобилей

Названы российские регионы с самыми высокими продажами новых автомобилей

Эксперты автомобильной отрасли представили рейтинг российских регионов по показателям реализации новых автомобилей. При определении лидеров специалисты учитывали сведения за первые четыре месяца 2017 года.
В общей сложности в Российской Федерации с января по апрель было продано 402,9 тыс. машин. Это 

1 июня 2017, 02:13
Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей

Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей

Эксперты назвали наиболее популярные у отечественных автолюбителей марки машин. Анализ текущей ситуации провели специалисты "Авто Mail.Ru". В опросе участвовали 11 тысяч россиян.
В Москве и Северной столице не представилось возможным установить явного фаворита. При этом было отмечено, что жители обоих 

25 мая 2017, 05:27
Эксперты назвали самые популярные автомобили мира в 2017 году

Эксперты назвали самые популярные автомобили мира в 2017 году

Toyota Corolla сохраняет лидирующую позицию в мире по количеству проданных экземпляров. Как показывают статистические данные, за первые три месяца 2017 года семейство японских авто разошлось числом 297 471 экземпляр. Это только на 0,9% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, но гораздо лучше, 

24 мая 2017, 05:14
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