Российские эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг продаж на вторичном авторынке в прошлом году. В лидерах списка традиционно находятся Москва и Подмосковье.
Исследование осуществлялось среди 40 субъектов России. За 2016 год в РФ было реализовано 5 миллионов 193 тысячи 200 легковых автомобилей с пробегом. Эти показатели превысили цифры 2015 года на 6%. Продажи на вторичном рынке в Москве и Московской области заняли 12 процентов от общего объема реализации.
В российской столице продано 326,9 тыс. поддержанных авто (+5,3%), а в области – 302,7 тыс. (+8,7%). Тройку лидеров на вторичном рынке замыкает Красноярский край, в котором перепродали 247,3 тыс. машин (+4,4%). Далее идет Петербург с результатом 189,6 тысячи «легковушек», а за ним расположилась Ростовская область – 158,3 тыс. автомобилей.
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