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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Материалы по теме:

Появилась информация о кроссовере Kia Rio

Появилась информация о кроссовере Kia Rio

В южнокорейской корпорации Kia распространили информацию о характеристиках готовящейся к выпуску модели Rio. Автоновинка будет изготовлена в виде мини-кроссовера.
Компактный внедорожник получит довольно мощные для своих габаритов моторы в 100 и 120 л.с.. Объём турбированного трёхцилиндрового агрегата будет равен одному 

31 января 2017, 04:25
Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения

Jeep выведет на рынок России внедорожник Compass нового поколения

В ближайшее время модельный ряд концерна Jeep на авторынке России расширится за счет прихода нового внедорожника Compass. Сведения об этой модели уже распространили на официальном сайте компании. Впрочем, информации о дате старта продаж и стоимости пока нет.
Как сообщается, модель 

31 января 2017, 03:55
«Автостат» составил рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей

«Автостат» составил рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей

Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России, где продано максимальное число легковых автомобилей. Всего в списке фигурируют 40 самых крупных российских рынков.
Лидирующую позицию в перечне занимает Москва. За прошлый год рынок российской столицы показал рост на 5,3% по сравнению 

31 января 2017, 11:40
Toyota планирует выпустить на авторынок России кроссовер C-HR

Toyota планирует выпустить на авторынок России кроссовер C-HR

Представители японской корпорации Toyota рассказали о планах вывести на российский авторынок новую модель кроссовера C-HR. Пока не разглашается, когда именно это может произойти и какой окажется цена на новинку.
По сведениям, появившимся на сайте Роспатента, новая Toyota C-HR прошла сертификацию, 

30 января 2017, 04:38
С начала года в РФ подорожали 9 из 10 самых популярных автомобилей

С начала года в РФ подорожали 9 из 10 самых популярных автомобилей

С начала 2017 года на российском автомобильном рынке поднялась стоимость девяти из десяти наиболее популярных автомобилей. Цена на десятую модель выросла еще в декабре, информируют специалисты.
Все марки, на которые наблюдался повышенный спрос, обновили ценники. Прошлогодний лидер по реализации Hyundai 

20 января 2017, 05:25
Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России

Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России

В 2016 году на российском автомобильном рынке бестселлерами марки Nissan признаны модели Qashqai и X-Trail. В общей сложности корпорация реализовала 70 464 автомобиля.
Как при этом отмечается, в прошлом году продажи Nissan в Российской Федерации снизились примерно на 23%. Если 

17 января 2017, 03:34
Названы самые популярные автомобильные бренды в России

Названы самые популярные автомобильные бренды в России

Эксперты «Ассоциации европейского бизнеса» перечислили наиболее популярные автомобили в России по итогам 2016 года. По словам специалистов, общий уровень продаж авто на отечественном рынке несколько снизился по сравнению с 2015 годом.
Лидирующие позиции принадлежат LADA, Hyundai и Renault. Увеличение реализации 

17 января 2017, 09:19
Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

По результатам 11 месяцев 2016 года компактный Ford Focus признан наиболее популярным автомобилем на вторичном рынке России, опередившим Toyota Corolla и Toyota Camry. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», валовый показатель продаж составляет 123 682 экземпляра.
По сравнению с аналогичным прошлогодним 

28 декабря 2016, 10:44
Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых востребованных подержанных автомобилей российского производства. За десять месяцев 2016 года в РФ было продано 1,33 млн отечественных машин с пробегом, из них 355,5 тысяч модели LADA Samara. 

В тройке лидеров кроме LADA Samara оказались также LADA Classic 

22 ноября 2016, 02:14
Названы самые популярные марки авто с пробегом на рынке России

Названы самые популярные марки авто с пробегом на рынке России

Отечественная Lada продолжает находиться на первой строке рейтинга автомобильных марок, проданных на российском вторичном рынке. Об этом говорят эксперты «Автостат Инфо». В октябре было реализовано свыше 132 тыс. машин Lada с пробегом. Наиболее популярными моделями этой марки специалисты называют Lada 

17 ноября 2016, 11:40
Названы самые популярные подержанные иномарки в РФ

Названы самые популярные подержанные иномарки в РФ

Эксперты «Автостата» назвали наиболее популярные модели на российском авторынке за 9 месяцев 2016 года. Самой продаваемой иномаркой с пробегом в РФ оказался Ford Focus с 95 тыс. реализованных машин. Это на 13% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

На второй позиции рейтинга расположился 

8 ноября 2016, 07:51
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