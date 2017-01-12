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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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В РФ «автоматы» перегнали «механику» по продажам

В РФ «автоматы» перегнали «механику» по продажам

Российские специалисты проанализировали сегодняшнее состояние рынка новых авто с АКПП за 2016 год. Как оказалось, востребованность "двухпедальных" версий в нашей стране растет, несмотря на кризис. Не является этому помехой и то, что машины с «автоматом» стоят больше транспортных средств с 

12 января 2017, 12:27
Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

Новые модели Peugeot и Citroen появятся в России уже в 2017 году

В этом году российским автолюбителям представят автоновинку компании Peugeot, сообщают представители известного концерна. Россияне получат возможность купить два новых автомобиля: Peugeot Expert 2017 и его прототип от Citroen – Jumpy. Время появления авто, стоимость и технические характеристики станут известны совсем 

12 января 2017, 09:30
В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

Представители южнокорейской компании сообщили о старте предзаказов в феврале на новые модели Kia Soul и Soul GT. Вариация GT будет доступна с бензомотором на 204 л.с.
Модель Kia Soul получит новую решетку радиатора, иной дизайн переднего бампера, а также обновленную 

11 января 2017, 01:53
Пять моделей Audi покидают рынок России

Пять моделей Audi покидают рынок России

Представители российского подразделения германского бренда Audi заявили, что в 2017 году прекратятся поставки пяти моделей в дилерские центры. Речь идёт о моделях Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, спорткаре R8 и хетчбэке А1 Sportback.
Как отмечается, исчезновение 

11 января 2017, 09:23
Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

Составлен рейтинг ведущих автопроизводителей за 2016 год

На основании анализа сведений об объемах продаж легковых автомобилей разных марок на мировом рынке специалисты независимой консалтинговой фирмы Focus2move составили рейтинг лучших автопроизводителей за 2016 год. В лидерах оказалась корпорация Volkswagen Group, реализовавшая 10,1 млн автомобилей, что выше аналогичного прошлогоднего 

9 января 2017, 11:34
Эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Эксперты назвали самые красивые автомобили, появившиеся в 2016 году. По сведениям издания Autoexpress, в рейтинг вошли транспортные средства от семи производителей.
В топ-7 наиболее красивых авто находится Maserati Levante, презентованный на Женевском автосалоне. Он имеет 3-литровый бензомотор V6 мощностью 350 

29 декабря 2016, 05:16
Kia показала первые фото салона нового KX7

Kia показала первые фото салона нового KX7

В соцсетях обнародованы фотографии салона Kia KX7. Интерьер новинки выполнен в стиле Kia Rio 2017, автомобиль получил ряд дополнительных функций.
На рынке КНР Kia KX7 представят в нескольких комплектациях. Упор сделают на бензомоторы объемом в 2 и 2,4 литра мощностью 

29 декабря 2016, 01:01
Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

По результатам 11 месяцев 2016 года компактный Ford Focus признан наиболее популярным автомобилем на вторичном рынке России, опередившим Toyota Corolla и Toyota Camry. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», валовый показатель продаж составляет 123 682 экземпляра.
По сравнению с аналогичным прошлогодним 

28 декабря 2016, 10:44
В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

На авторынок России в 2017 году придут пять бюджетных новинок, информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». На первой строке рейтинга находится отечественный универсал LADA Vesta Cross, который появится летом. Выпуск модели наладят на Ижевском предприятии, а ее цена будет порядка 800 

23 декабря 2016, 10:17
Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели

Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели

В течение 2017 года южнокорейская компания Hyundai собирается вывести на российский рынок сразу 4 новых автомобиля. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей концерна.
Одной из новинок называют модель Hyundai Solaris второй генерации. Эксперты считают, что она будет 

20 декабря 2016, 11:17
В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

С начала 2017 года в России будут действовать расширенные требования к иностранным автомобилям. Многие из этих транспортных средств окажутся под запретом на наших дорогах.
Основное новое требование для зарубежных авто в России – оснащение системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым нормам, 

20 декабря 2016, 09:50
В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

Компания KIA привезла в Россию новое поколение Cerato.

Рестайлинговый Kia Cerato поступил в продажу с небольшой задержкой, связанной с запуском производства в Калининграде. Обновленный седан, оснащенный системой ЭРА-Глонасс, доступен на российском рынке в четырех комплектациях по стоимости от 952 900 рублей.

Сообщается, что новый Cerato 

19 декабря 2016, 08:41
В ноябре продажи электромобилей в России выросли на 30%

В ноябре продажи электромобилей в России выросли на 30%

По данным агентства «Автостат», в ноябре 2016 года на российском рынке было продано 9 электромобилей, что на 29% превышает прошлогодние показатели. Однако в годовом выражении рынок электрокаров в России продолжает падать. За 11 месяцев 2016 года количество проданных экземпляров уменьшилось на 

16 декабря 2016, 11:23
Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

Компания Lexus в ноябре 2016 года реализовала в России 1855 экземпляров своей продукции. Продажи выросли на 71,4%. Рекордный показатель продемонстрировал кроссовер Lexus RX, который разошелся числом 638 авто, что на 668,7% превышает результаты 2015 года.
Продажи вседорожника Lexus LX составили 

12 декабря 2016, 04:38
GM озвучила стоимость нового внедорожника Chevrolet Equinox

GM озвучила стоимость нового внедорожника Chevrolet Equinox

Автомобильная компания General Motors сообщила стоимость нового поколения кроссовера Chevrolet Equinox, продажи которого стартуют весной 2017 года на авторынке США. Цена базовой комплектации автомобиля составит 24 475 долларов.

Отмечается, что обновленный Chevrolet Equinox станет на 180 кг легче предыдущей версии. Основой для кроссовера стала платформа Delta, 

7 декабря 2016, 03:08
Toyota привезла в Россию компактный кроссовер C-HR

Toyota привезла в Россию компактный кроссовер C-HR

Японская компания Toyota представила мировой общественности свой новый компактный кроссовер C-HR и объявила официальный старт продаж автомобиля. О поставках модели на российский рынок пока не сообщалось, однако стало известно, что Toyota привезла в Россию два внедорожника C-HR для тестирования в локальных условиях. Автомобили уже 

2 декабря 2016, 10:11
Назван самый популярный подержанный внедорожник в России

Назван самый популярный подержанный внедорожник в России

Появился топ-10 самых популярных внедорожников на российском вторичном рынке. На первой строке списка - Lada 4x4. С января по октябрь 2016 года в РФ было реализовано 80,8 тысяч авто этой марки с пробегом.
За лидером следуют Chevrolet Niva (55 тыс. 

28 ноября 2016, 01:14
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