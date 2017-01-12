Эксперты составили топ-5 наиболее ожидаемых российскими автолюбителями внедорожников. В 2017 году отечественный автомобильный рынок обновят известные компании со всего мира.
Лидером списка стал обновленный Land Rover Discovery. Россияне смогут приобрести его в четырех комплектациях уже в конце этой зимы. Минимальная стоимость престижной иномарки будет 4 миллиона рублей.
Кроме того, в рейтинге оказались Mazda CX-5, Renault Koleos и Volkswagen Tiguan. Сообщается, что за автоновинку от германской компании придется выложить 2 млн. рублей. Кроме того, в 2017 году россиян порадуют и кросс-версией отечественной LADA Vesta, также попавшей в топ-5. Цена автомобиля - 800 тысяч рублей.
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