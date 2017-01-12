Toyota привезла в Россию компактный кроссовер C-HR Японская компания Toyota представила мировой общественности свой новый компактный кроссовер C-HR и объявила официальный старт продаж автомобиля. О поставках модели на российский рынок пока не сообщалось, однако стало известно, что Toyota привезла в Россию два внедорожника C-HR для тестирования в локальных условиях. Автомобили уже …