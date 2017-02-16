В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года 24 мировые компании в этом году увеличили стоимость своих транспортных средств в России. Это установили эксперты «Автостата» в ходе своего исследования.

В перечне, в частности, оказались следующие бренды и модели. Mercedes-Benz увеличил цены на GLA до 3%. Семь моделей от …