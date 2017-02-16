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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года

В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года

24 мировые компании в этом году увеличили стоимость своих транспортных средств в России. Это установили эксперты «Автостата» в ходе своего исследования.
В перечне, в частности, оказались следующие бренды и модели. Mercedes-Benz увеличил цены на GLA до 3%. Семь моделей от 

16 февраля 2017, 02:30
В компании Hyundai заявили о расширении линейки суббренда Genesis в России

В компании Hyundai заявили о расширении линейки суббренда Genesis в России

В скором времени на российском автомобильном рынке появится очередная новинка. Речь идет о новом седане премиум-класса - Genesis G80.
Стандартная версия нового Genesis G80 подразумевает наличие четырехцилиндрового мотора с рабочим объемом 2,0 литра. Аналогичным двигателем оснащена модель Hyundai Sonata. Силовой 

15 февраля 2017, 03:22
Subaru привезет спецверсию кроссовера XV в Россию

Subaru привезет спецверсию кроссовера XV в Россию

Японский концерн Subaru начнет реализацию специальной версии кроссовера XV в России. Об этом сообщают автомобильные издания со ссылкой на представителей российского подразделения компании.
Автоновинка выпущена на платформе текущего поколения модели и изготавливалась непосредственно для отечественного рынка. Цена автомобиля - 1,809 

15 февраля 2017, 11:47
Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году

Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году

Компактный кроссовер Hyundai Creta признан экспертами самой продаваемой автоновинкой, появившейся на отечественном рынке в прошлом году. За весь 2016-й в Российской Федерации было реализовано 21 929 экземпляров этой модели.
Как отмечают в «Ассоциации европейского бизнеса», у дилеров этот автомобиль появился 

14 февраля 2017, 11:16
Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ

Стала известна дата старта продаж обновленного KIA Rio в РФ

Обновленная модель южнокорейского автомобиля KIA Rio выйдет на российский рынок в третьем квартале 2017 года. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей компании.
Выпуск этого транспортного средства будет осуществлять предприятие KIA Motors в Петербурге. По заключению экспертов, созданный 

9 февраля 2017, 12:40
Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей России в 2017 году

В первую пятерку рейтинга бюджетных моделей вошли автомобили стоимостью не более 400 000 рублей. Не первой строке наиболее доступных транспортных средств оказался компактный китайских хэтчбек Lifan Smily. Его цена в базовом варианте – 369 900 рублей.
Далее идет российская LADA 

8 февраля 2017, 05:57
Составлен ТОП-5 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

Составлен ТОП-5 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

Российские специалисты составили антирейтинг наиболее непопулярных кроссоверов на отечественном автомобильном рынке. На первом месте списка оказался китайский автомобиль Haima 7. Во втором полугодии 2016-го спрос на эту модель практически прекратился, говорят эксперты.
Далее в списке фигурирует автомобиль французского концерна Peugeot 

7 февраля 2017, 11:39
«Автостат» составил рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей

«Автостат» составил рейтинг регионов по количеству проданных автомобилей

Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг регионов России, где продано максимальное число легковых автомобилей. Всего в списке фигурируют 40 самых крупных российских рынков.
Лидирующую позицию в перечне занимает Москва. За прошлый год рынок российской столицы показал рост на 5,3% по сравнению 

31 января 2017, 11:40
BMW привезла в Россию купе 4-Series с механикой

BMW привезла в Россию купе 4-Series с механикой

В ближайшее время в РФ стартуют продажи спецверсии BMW 4-Series с «механикой». Автопроизводитель приурочил появление новинок к началу российского этапа чемпионата мира гонок DTM.
В данном случае речь ведется о моделях 4 Gran Coupe и 4-Series Coupe с механической коробкой 

12 июля 2016, 01:00
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