Российское представительство концерна BMW озвучило стоимость обновленных автомобилей 4 Series - Coupe, Gran Coupe и M4. Автоновинки четвертой серии предлагаются в бензиновых модификациях 420i, 420i xDrive, 430i (только в варианте Coupe), 430i xDrive, 440i xDrive. Мощность бензомоторов - от 184 до 326 л.с..
Вместе с тем, эксперты говорят о предлагаемой вариации с дизельным мотором. Двухлитровый 4-цилиндровый агрегат имеет мощность 190 л.с. Для Coupe рассматриваются варианты с задним или полным приводом, для Gran Coupe – только с полным.
Цена базового заднеприводного BMW 420i Coupe - 2 440 000 руб.. BMW 420i Gran Coupe будет стоить 2 360 000 руб..
За 440i xDrive Gran Coupe российским автолюбителям придется выложить сумму от 3 290 000 рублей. Новый M4 обойдется в 4 490 000 рублей.
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