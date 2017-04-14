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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
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Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние 
22 декабря 2016, 04:24
Автомобиль KIA Picanto стал в мае лидером продаж в А-классе

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Эксперты «Автостата» провели исследование отечественного рынка новых легковых автомобилей сегмента А-класса. По его результатам в мае у микролитражек сменился лидер.
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KIA начинает продажи в России обновленного Picanto

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Обновленный KIA Picanto летом 2015 появится в продаже в России

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23 апреля 2015, 05:24
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