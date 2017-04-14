Минивэн Chrysler Pacifica приедет в Россию в конце 2017 года Компания Fiat Chrysler Automobiles намерена представить на авторынке России минивэн Chrysler Pacifica. Машина появится в РФ в конце 2017 года.

На данный момент официальной информации о стоимости и комплектациях нет. Сейчас на домашнем рынке модель реализуется с 6-цилиндровым мотором мощностью …