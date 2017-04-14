Старт продаж хэтчбека KIA Picanto новой генерации на отечественном авторынке назначен на июнь. Как рассказывают российские СМИ, транспортное средство для РФ станут выпускать на калининградском предприятии.
С выходом нового Picanto на конвейер все представленные на нашем рынке модели KIA будут производиться в России. В компании говорят, что для автолюбителей это означает более высокую гибкость в работе с заказами и снижение сроков на их выполнение.
В линейку двигателей хэтчбека войдут два «атмосферника» - 1-литровый агрегат производительностью 67 л.с. и 1,2-литровый мотор мощностью 84 л.с. Первый функционирует в сочетании с 5-ступенчатой «механикой», второй – с 4-ступенчатой АКП.
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