В корпорации Peugeot официально назвали дату старта продаж внедорожника нового поколения. Peugeot 3008, который получил от специалистов самую высокую оценку по безопасности, появится в отечественных автосалонах уже 1 мая.
На данный момент специалисты держат в тайне стоимость комплектации обновленного кроссовера. Известно, что транспортное средство соответствует международному стандарту Euro 5.
Объем бензомотора Peugeot 3008 составляет 1,6 л, а мощность – 150 лошадиных сил. Аналогичная мощность предусмотрена и в «дизельном» варианте, при этом объем двигателя несколько больше – 2 л.
Напомним, что первыми автоновинку от Peugeot смогли по достоинству оценить посетители Парижского автосалона.
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