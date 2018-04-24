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На АвтоВАЗе отметили День первого автомобиля
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19 апреля 2018, 08:12
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В Швеции появилась дорога, которая заряжает электрокары
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13 апреля 2018, 09:10
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Volvo представила свой первый электрогрузовик
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12 апреля 2018, 05:30
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GM-АвтоВАЗ возобновил выпуск Chevrolet Niva в Тольятти
В Тольятти после двухдневного простоя возобновилось производство автомобилей на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Работа по выпуску внедорожников Chevrolet Niva была приостановлена из-за недопоставок комплектующих. Кто из смежников сорвал поставки, не уточняется. На совместном предприятии заверили, что в период простоя график отгрузок …
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12 апреля 2018, 09:02
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Роспотребнадзор: Более половины образцов некачественной продукции оказались импортными
Как утверждают специалисты Роспотребнадзора, из общего числа образцов продукции легкой промышленности, которые не соответствуют установленным нормам, свыше 50% попали в РФ из зарубежных стран. Информация об этом содержится на сайте ведомства.
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13 октября 2017, 09:31
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Турецкие томаты снова пустят в Россию
Поставки в Россию томатов из Турции могут возобновиться в октябре, такую возможность рассматривают Министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Правда, речь пока идет об эксперименте. В следующем месяце несколько аккредитованных российским …
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11 сентября 2017, 09:01
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Турецкие помидоры могут вернуться в Россию в октябре
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11 сентября 2017, 09:23
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Популярность спиннеров привела к росту импорта игрушек в Россию
За полгода импорт пластмассовых игрушек в нашу страну вырос на 32%. Специалисты объясняют оживление рынка, в частности, повышенным спросом на новомодный товар – спиннер.
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23 августа 2017, 08:59