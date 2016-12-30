Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самую продаваемую модель германского концерна Porsche в 2016 году в России. Это кроссовер Cayenne, который приобрели 2037 россиян.
Далее в списке идет Macan, разошедшийся тиражом в 1164 экземпляра. Потом в списке фигурирует спорткар Porsche 911 – 224 автомобиля. Показатель Porsche Panamera - 168 единиц. 48 российских автолюбителей купили спорткар Cayman, а Porsche Boxster – 46 человек.
По статистике, в ноябре в РФ было продано 325 автомобилей бренда Porsche, что на 2,8% лучше аналогичных прошлогодних показателей. Всего же за 11 месяцев на авторынке России реализовано 3687 кроссоверов Porsche, что на 19,5% лучше результата 2015-го.
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