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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Новое поколение Nissan Terrano появится в России весной 2017 года

Новое поколение Nissan Terrano появится в России весной 2017 года

Предприятие Nissan в Москве начнет выпуск кроссовера Terrano. Автоновинка появится у дилеров уже в 2017 году. Более подробные сведения об этой модели должны быть обнародованы вскоре после новогодних праздников.
Сейчас поколение Nissan Terrano представлено в нашей России в четырех основных 

30 декабря 2016, 03:08
Компания Tesla откроет представительство в РФ

Компания Tesla откроет представительство в РФ

К концу 2017 года корпорация Tesla может создать свое представительство в России. После этого в Москве может появиться первый в нашей стране официальный дилерский центр всемирно известного бренда.
Основатель и руководитель компании Moscow Tesla Club Алексей Еремчук проинформировал журналистов, что 

30 декабря 2016, 10:27
SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

Появилась информация о рублевых ценах на новый корейский кроссовер SsangYong Tivoli. На рынке России представят две модификации - обычную и удлиненную Tivoli XLV. Базовая вариация стоит 999 000 рублей.
В РФ кроссовер будет продаваться с одним вариантом двигателя. Это 1,6-литровый мотор 

30 декабря 2016, 09:34
Эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Эксперты назвали самые красивые автомобили, появившиеся в 2016 году. По сведениям издания Autoexpress, в рейтинг вошли транспортные средства от семи производителей.
В топ-7 наиболее красивых авто находится Maserati Levante, презентованный на Женевском автосалоне. Он имеет 3-литровый бензомотор V6 мощностью 350 

29 декабря 2016, 05:16
На 10 марок автомобилей цены изменились в России во второй половине декабря

На 10 марок автомобилей цены изменились в России во второй половине декабря

Эксперты «Автостата» в результате исследования выяснили, что 10 официально представленных автомобильных марок в РФ изменили свои цены во второй половине декабря. Так, компания Volvo увеличила стоимость сразу нескольких своих моделей на 1.7% - 17.2%. Volkswagen объявил о росте цен на 

29 декабря 2016, 11:22
Стала известна дата начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

Стала известна дата начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

В представительстве чешской компании Skoda раскрыли примерную дату прихода нового кроссовера Kodiaq на рынок России. Этот автомобиль сегмента SUV появится у российских дилеров в мае 2017 года, сказал директор подразделения Skoda в РФ Бернхард Майер.
По словам специалиста, не исключена 

26 декабря 2016, 01:06
В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

На авторынок России в 2017 году придут пять бюджетных новинок, информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». На первой строке рейтинга находится отечественный универсал LADA Vesta Cross, который появится летом. Выпуск модели наладят на Ижевском предприятии, а ее цена будет порядка 800 

23 декабря 2016, 10:17
Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Японский концерн Honda вывел на американский рынок новое поколение компактного кроссовера SR-V. Официальная цена автоновинки стартует с отметки в $24 945. Премьера модели состоялась в октябре в Детройте.
Пятое поколение кроссовера Honda SR-V создано на платформе взятой за основу десятой 

22 декабря 2016, 11:40
В США суд отказался признать вину Porsche в гибели актера Пола Уокера

В США суд отказался признать вину Porsche в гибели актера Пола Уокера

Иск родных актера Пола Уокера (Paul Walker), погибшего в результате ДТП, рассматривали в суде в штате Калифорния, США. Трагедия случилась в 2013 году. Уокер попал в аварию на автомобиле Porsche Carrera GT 2005 года выпуска.

Семья погибшего артиста предъявила 
6 апреля 2016, 02:30
Porsche представил обновленные модели 911 Turbo и Turbo S

Porsche представил обновленные модели 911 Turbo и Turbo S

Немецкая компания  Porsche представила обновленные версии моделей 911 Turbo и Turbo S. Автомобили оснастили 6-цилиндровым оппозитным двигателем объемом на 3,8 литра с двумя турбокомпрессорами.

У «911 Турбо» 540 лошадиных сил, у «Турбо С» - 580. Стоимость первой – от 
1 декабря 2015, 02:35
Новый Porsche Macan S Diesel появится в продаже в РФ в декабре

Новый Porsche Macan S Diesel появится в продаже в РФ в декабре

В декабре текущего года в России начнется реализация нового Porsche Macan S с дизельным мотором. Базовая цена машины составит 3 млн 381 тыс. рублей.
 
Модель снабжена трехлитровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с., который даст возможность разгонять авто до сотни километров 
18 августа 2015, 04:20
Porsche вывела на испытания обновленный Boxster Сoupe

Porsche вывела на испытания обновленный Boxster Сoupe

Новинка от Porsche – спорткар Boxster Сoupe замечен во время прохождения тестовых испытаний на трассе Нюрбургринг. Фото, сделанные фотошпионами, опубликованы в Сети. Они дают представление о том, что внешних изменений новинка практически не претерпела, основные обновления коснулись оптики.
По неофициальной 
27 мая 2015, 06:44
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