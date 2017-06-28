10
40
45
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

Специалисты из Соединенных Штатов рассказали о новой опасности, которую в себе могут таить смартфоны даже в выключенном состоянии. Как утверждают ученые, само наличие устройства отвлекает человека и снижает его когнитивные способности.
Итак, причиняемый гаджетом вред не зависит от того, находится 

27 июня 2017, 08:07
Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду

Пить или не пить: Ученые рассказали, какими напитками не стоит утолять жажду

Ученые установили, какими напитками не следует утолять жажду. Как подтвердила последняя серия экспериментов, предпочитаемые многими сладкие газированные напитки лишь на непродолжительный период избавляют от сухости во рту, а затем жажда наступает с новой силой.
Не подойдет для насыщения влагой и 

23 июня 2017, 06:07

"Волго-Камский Банк" вернет деньги позже

Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
До сих пор не выплачено клиентам кредитного учреждения 15.78% от общей суммы неудовлетворенных требований. Из 

22 июня 2017, 03:46
Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента

Отечественные финансово-кредитные учреждения за первые пять месяцев 2017 года выдали 2,13 млн кредитных карт. Это на 23% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом информирует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Максимальный рост выдачи кредиток отмечен в Дагестане, где за период январь-май 

22 июня 2017, 09:18
Сколько заработали самарские банки в мае?

Сколько заработали самарские банки в мае?

Самарские банки отчитались о результатах работы в мае. Самый большой объем вкладов у "АктивКапитал Банка" - 22 миллиарда рублей. На второй строчке "Газбанк", здесь на счетах граждан около 19 миллиардов 900 миллионов рублей, на третьей строчке, "Кошелев-Банк"  с показателем 17 

20 июня 2017, 03:19
Доступ к казне ограничат?

Доступ к казне ограничат?

Российский минфин всерьез задумался о том, чтобы ограничить доступ к казне для широкого круга депутатов госдумы и сенаторов. Ведомство опубликовало законопроект, согласно которому к перераспределению денег будут допускаться всего 7 народных избранников и столько же членов Совета Федерации. Есть мнение, 

14 июня 2017, 12:10
Ученые выяснили идеальные параметры тела женщины и мужчины

Ученые выяснили идеальные параметры тела женщины и мужчины

Британские ученые выяснили, какие размеры тела следует считать идеальными для женщин и мужчин. К следованию были привлечены 40 пар. Респонденты должны были дать ответ на вопрос, какие параметры тела их больше всего привлекают в противоположном поле, и какие размеры они 

5 июня 2017, 02:09
Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

Специалисты из Университета Джорджии обнаружили новые различия между женским и мужским мозгом. По утверждению ученых, мужчины и женщины разным образом реагируют на социальное поведение.
Как оказалось, психические отклонения у представителей разных полов следует лечить по-разному. Так, дамы более склонны к 

5 июня 2017, 11:16
Исследование: Источником жизни во Вселенной являются черные дыры

Исследование: Источником жизни во Вселенной являются черные дыры

Ученые в процессе серии исследований на тему зарождения жизни во Вселенной сделали неожиданный вывод. Как сообщают американские информагентства, существует большая вероятность того, что жизнь могла возникнуть при непосредственном участии черных дыр.
При их образовании, поясняют специалисты, атомы углерода разлетаются на 

15 мая 2017, 11:24
Ученые доказали, что жизнь на Земле зародилась на суше, а не в океане

Ученые доказали, что жизнь на Земле зародилась на суше, а не в океане

Найденные учеными из Австралии древние следы живых организмов могут говорить о том, что жизнь на Земле зародилась не на береговом шельфе, как утверждалось прежде, а близ горячих гейзеров на суше. Как считает специалист Тара Джокич, сегодняшние горячие источники фактически не 

10 мая 2017, 03:12
Ученые: Жизнь на Земле может существовать даже без кислорода

Ученые: Жизнь на Земле может существовать даже без кислорода

В Университете штата Монтана установили, что жизнь на нашей планете может существовать даже при отсутствии кислорода. Так утверждают ученые после исследования микроорганизмов, найденных в недрах горячих источников Национального парка Йеллоустоун.
Теория специалистов из Соединенных Штатов подразумевает, что хемосинтетические бактерии способны 

17 апреля 2017, 01:31
Ученые: К зарождению жизни на Земле могло привести столкновение с астероидом

Ученые: К зарождению жизни на Земле могло привести столкновение с астероидом

Английские ученые из Имперского колледжа озвучили гипотезу зарождения жизни на Земле. По их мнению, жизнь на нашей планете могла появиться после столкновения с гигантским астероидом. Специалисты сделали свои выводы в процессе исследования астероидного кратера Чиксулуб, который находится на полуострове Юкатан.

18 ноября 2016, 02:01
ФГУП АСАДО заплатит за алкоголь

ФГУП АСАДО заплатит за алкоголь

Государственное казенное предприятие "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" оспаривает решение областного арбитража, удовлетворившего иск компании "Росгосстрах". Согласно ему АСАДО должно выплатить страховщику 982 тысячи рублей.
История тянется с конца 2012 года, когда 20-тонная фура с алкоголем, ехавшая 

25 апреля 2016, 03:23
В «Росгосстрахе» грядут сокращения

В «Росгосстрахе» грядут сокращения

В Самарской области сохраняется крайне сложная социально-экономическая ситуация. Число безработных растет. Только по официальным данным таковых в нашем регионе более 24 тысяч человек. Из них почти 9 тысяч в Тольятти. Это 2% от общего числа трудоспособных жителей Автограда - очень 
16 февраля 2016, 04:37
Клиенты

Клиенты "Росгосстраха" вынуждены стоять в очередях

Клиенты самарского филиала "Росгосстраха" вынуждены стоять в многочасовых очередях. Прежде всего речь идет о пострадавших в ДТП владельцах полиса ОСАГО. Многие приезжают к офису компании за два часа до его открытия, часть граждан не успевает попасть к специалисту в день 
29 января 2016, 05:40
В Самарской области директор филиала

В Самарской области директор филиала "Росгосстраха" оштрафован на 50 тысяч рублей

Директор филиала "Росгосстраха" в Самарской области Анзор Пшиншев заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Октябрьского района Самары, установлено, что в офисе компании было отказано клиенту в оформлении полиса ОСАГО без заключения договора страхования жизни. 
16 октября 2015, 12:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна