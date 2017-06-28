Средняя «цена» жизни гражданина Российской Федерации сегодня составляет $1,2 млн. Такой вывод сделали эксперты Финансового университета при кабмине в процессе исследования, осуществленного совместно с Росгосстрахом.
Стоимостью жизни в данном случае называется величина компенсации, которую хотят получить семьи людей, ушедших из жизни по причине несчастных случаев на транспорте, на производстве, при выполнении служебных обязанностей и т.д.. Ее средний мировой показатель равен $2,6 млн.
По сведениям экспертов, в позапрошлом году эта цифра в РФ была на уровне $654 тыс. с учетом компенсации морального ущерба. Резкий рост показателя в 2017-м объясняют повышением самооценки людей.
Определили авторы исследования и самые "требовательные" города. Это Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Воронеж и Ульяновск. А вот самые низкие запросы, как утверждается, у жителей Тольятти, Хабаровска, Ярославля, Нижнего Новгорода и Пензы.
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