Клиенты "Росгосстраха" вынуждены стоять в очередях Клиенты самарского филиала "Росгосстраха" вынуждены стоять в многочасовых очередях. Прежде всего речь идет о пострадавших в ДТП владельцах полиса ОСАГО. Многие приезжают к офису компании за два часа до его открытия, часть граждан не успевает попасть к специалисту в день …